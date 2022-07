Masuki Era Baru, ONE Championship dan Prime Video Rilis Jadwal 2022

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ONE Championship dan Prime Video menggelar konferensi pers di Los Angeles, California, pada Kamis (21/7/2022) atau Rabu malam waktu setempat yang menandai era baru bagi ONE untuk lebih dekat dengan penggemar di Amerika Serikat dan Kanada.

Dimulai dengan ONE Fight Night 1: Moraes vs Johnson II (sebelumnya ONE 161), kedua perusahaan raksasa ini akan menyajikan pergelaran kolosal setiap bulan yang akan menyuguhkan aksi dari para atlet terbaik yang bernaung di organisasi seni bela diri terbesar di dunia ini.

Dalam agenda tersebut, turut diumumkan jika hingga akhir tahun ini, ajang ONE di Prime Video berikutnya akan berlangsung pada 30 September, 21 Oktober, 18 November dan 2 Desember waktu Amerika.

Dalam kesempatan tersebut, ONE Championship Vice President dan ONE Warrior Series CEO Rich Franklin turut menyampaikan jika laga Kejuaraan Dunia ONE Flyweight antara Adriano Moraes dan Demetrious Johnson akan menjadi pertarungan sempurna untuk mengawali kerjasama ini.

“Ini akan menjadi laga [besar] antara kedua pria ini. Saya jelas tak sabar menunggu itu, dan saya jelas tak sabar melihat berbagai ajang yang akan terus kami sajikan sepanjang tahun ini,” tutur Rich Franklin dalam acara yang bertempat di The Novo, Los Angeles

Optimisme senada disampaikan oleh Marie Donoghue, Vice President dari Global Sports Video, Amazon. Ia menyampaikan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan organisasi bela diri terbesar di dunia.

“Ini adalah waktu yang sangat menarik bagi kami di Prime Video dengan menyiarkan ONE perdana secara langsung via streaming Agustus nanti,” ujar Marie Donoghue.

“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk terhubung dengan basis penggemar ONE yang besar dan penuh semangat, serta bagi kami untuk memperkenalkan jutaan penggemar baru kepada ONE Championship,” lanjutnya.

Turut hadir di konferensi pers itu adalah Moraes, Johnson, Juara Dunia ONE Atomweight Angela Lee, Juara Dunia ONE Featherweight Kickboxing Superbon Singha Mawynn, penantang peringkat pertama flyweight Muay Thai Jonathan Haggerty, mantan Juara Dunia dua disiplin ONE Stamp Fairtex, Juara Dunia MMA berkali-kali Eddie Alvarez, dan para superstar BJJ: Danielle Kelly, Mikey Musumeci dan Marcus “Buchecha” Almeida.

Sebagai penutup, Musim perdana dari “The Apprentice: ONE Championship Edition” juga akan segera tersedia secara eksklusif di Prime Video untuk audiens A.S. dan Kanada.