BREAKING NEWS: Vince McMahon Resmi Pensiun dari WWE

LAS VEGAS - 24 AGUSTUS: Chairman World Wrestling Entertainment Inc. Vince McMahon muncul di atas ring selama pertunjukan WWE Monday Night Raw di Thomas and Mack Center pada 24 Agustus 2009 di Las Vegas, Nevada. Vince McMahon memutuskan pensiun dari WWE pada Sabtu (23/7/2022), pagi WIB.

ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

TRIBUNNEWS.COM - Chairman sekaligus CEO WWE, Vince McMahon pensiun dari dunia promotor gulat pada Sabtu (23/7/2022), pagi WIB.

Keputusan Vince McMahon pensiun dari WWE diketahui dari unggahannya di akun Twitter pribadinya.

Vince McMahon menulis keterangan pensiun dari WWE dengan unggahan yang singkat dan padat.

"Di usia 77 tahun, waktunya saya untuk pensiun," tulis Vince McMahon.

"Terima kasih, WWE Universe."

"Then. Now. Forever. Together," sambungnya.

Dikutip dari ESPN, posisi Vince McMahon sebagai Chairman dan CEO WWE akan langsung digantikan oleh dua sosok penting di sekitarnya.

Putrinya, Stephanie McMahon dan tangan kanan Vince, Nick Khan mengisi kekosongan posisi di pucuk pimpinan perusahaan gulat ini.

Lebih tepatnya, Stephanie McMahon akan menjabat dua posisi.

Ia akan bertindak sebagai co-CEO bersama Nick Khan.