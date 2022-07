Reinier de Ridder Pertahankan Sabuk Kelas Middleweight Usai Hentikan Perlawanan Vitaly Bigdash 

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPORE - ONE Championship™ (ONE) kembali menggemparkan Singapore Indoor Stadium dengan malam seni bela diri kelas dunia yang spektakuler bertajuk ONE 159: De Ridder vs. Bigdash.

Kartu pertarungan yang mendebarkan ini menampilkan dua laga perebutan gelar juara dunia sekaligus yaitu gelar Juara Dunia ONE Middleweight dan Gelar Juara Dunia ONE Interim Atomweight Muay Thai.

ONE Championship, bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk Juara Dunia ONE yang bergengsi kepada sepasang Juara Dunia.

Pada laga utama, Juara Dunia dua divisi ONE, Reinier de Ridder berhasil mempertahankan sabuk kelas Middleweight miliknya dengan sebuah submission pada ronde pertama atas mantan raja divisi Vitaly Bigdash.

De Ridder menutup jarak lebih awal, mencoba untuk melancarkan double-leg takedown. Tapi Bigdash dapat mengunci lehernya dan mulai menarik guillotine. Setelah beberapa saat mencoba melepaskan diri dari cengkeraman choke yang ketat, 'The Dutch Knight' mampu melepaskan kepalanya dari genggaman lawan asal Rusianya itu, berhasil lolos dari cengkeraman yang dapat menyebabkan kekalahan.

Reinier de Ridder

Jual beli serangan pun tak terhindarkan, De Ridder seketika melihat celah untuk melakukan submission segitiga terbalik (inverted triangle).

Dengan kepala yang tersangkut di choke, Bigdash tidak berdaya dan wasit menghentikan pertandingan tepat saat dia kehilangan kesadaran. De Ridder berhak mendapatkan bonus $50.000 atas penampilan gemilangnya.

Dalam laga pendukung utama, Juara Dunia ONE Atomweight Kickboxing Janet Todd sukses mengalahkan Lara Fernandez untuk merebut gelar Juara Dunia ONE Interim Atomweight Muay Thai dan menjadi Juara Dunia dalam dua cabang olahraga.

Todd memulai jalannya pertandingan dengan kuat, menggunakan serangan baliknya yang presisi dan ditempatkan dengan baik untuk melumpuhkan 'Pizza Power' di dua ronde pertama. Tetapi petarung Spanyol itu seketika berbalik menemukan ritmenya di ronde ketiga dan keempat, memberikan perlawanan kepada petarung asal Amerika itu.

Namun, pada ronde kelima dan terakhir, Todd meningkatkan intensitas tekanan dan memaksa Fernandez mundur sekaligus menandai kemenangannya.