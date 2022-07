Ajang Baku Hantam Championship 'A Star is Born' Siap Digelar Di Bengkel Space

TRI BUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang Baku Hantam Championship 'A Star is Born' yang di promotori Rudy Golden Boy, pada 28 Juli 2022 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta, dipastikan bakal menarik.

Menurut promotor yang juga fighter itu visi dan misi dari ajang ini adalah membuat fighter menjadi bintang.

"Tak sekedar hanya menjadi Ayam Aduan saja. Industri ini telah berkembang dengan menggabungkan sport dan entertainment," ungkapnya saat acara timbang badan di Up Beat Gym, Senayan, Rabu (27/7/2022).

Ia juga mengatakan, perbedaan Baku Hantam Championships dengan laga fighting lainnya, terutama peraturan pertandingan. Selain mempertandingkan laga pertarungan Three On Three dalam satu ring.

"Kami memiliki tiga rules(peraturan) sendiri. Sebenarnya, para petarung dari Pencak Silat, Tinju, Muaythai, serta MMA bisa masuk. Kami menggelar fighting tanpa sub mission. Bagi penonton yang suka hajar-hajaran dan Disini adalah markasnya petarung-petarung yang memiliki Striking Level," paparnya.

Perbedaan lainnya menurutnya, penggabungan Sport dan Entertainment ini dengan dikemas tak hanya menyuguhkan partai-apartai fighting saja.

"Tapi kami juga menyuguhkan Live Musik, DJ, serta Celebrity Fighting," tandasnya.

Di sisi lain, ajang ini kedepannya akan dipatenkan dan akan dipertandingkan dua bulan sekali.

"Untuk sanctionnya kami telah mendapat pengakuan dari FBPro (Federasi Beladiri Pro)," paparnya.

Sementara itu, partai Celebrity Fight antara Youtuber sekaligus seniman tato, Hendric Shinigami yang akan melawan Daylen Reza a.k.a Saints Daylen, selegram yang juga atlet E-sport juga akan melengkapi enam partai yang akan dipertandingkan.

Hendric Shinigami yang juga Seniman tato mengungkapkan dirinya sudah siap untuk berlaga dan siap melampiaakan dendamnya di atas ring.

"Jujur saja saya memiliki masalah pribadi dengan Daylen Reza. Agar lebih fair maka permasalahan kami berdua akan dituntaskan di atas ring," jelasnya.