Daftar Nominasi IBL 2022 Awards, Ada 6 Kategori, Pelita Jaya Paling Dominan

TRIBUNNEWS.COM - Jelang babak play-off Indonesian Basketball League (IBL) 2022, akan ada gelaran seru lainnya.

Adalah IBL Awards 2022 yang bakal diisi oleh enam kategori.

Adapun kategori itu akan ada Rookie of The Year hingga Coach of The Year.

Daftar Nominasi IBL Awards 2022 Dilansir IBL:

Rookie of the Year:

Yudha Saputera (Prawira Bandung)

Muhammad Arighi (Pelita Jaya Bakrie Jakarta)

Agus Salim (RANS PIK Basketball)

Julis Caesar Wongso (Bumi Borneo Pontianak)

Muhammad Aulaz Ariezky (Pacific Caesar Surabaya)