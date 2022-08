Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo di JIS, Pamerkan Cincin hingga Pelukan di Tengah Lapangan

TRIBUNNEWS.COM - Atlet bulutangkis, Kevin Sanjaya akhirnya melamar Valencia Tanoesoedibjo di hari ulang tahunnya.

Diketahui, Kevin Sanjaya merayakan ulang tahun ke 27 pada 2 Agustus 2022.

Beberapa ucapan dan perayaan bersama sang kekasih, Valencia Tanoesoedibjo digelar.

Namun nyatanya, Kevin Sanjaya yang memberikan kejutan spesial untuk Valencia.

Kevin Sanjaya membawa sang kekasih di tengah lapangan Jakarta International Stadium (JIS) dengan dekorasi bunga.

Di tengah lapangan hijau, Kevin Sanjaya bersimpuh di depan Valencia dan melamar sang kekasih.

Tak butuh waktu lama Valencia menerima lamaran Kevin Sanjaya.

Dalam layar besar bertuliskan 'She Said YES!'.

Dalam Instagram Story Clarissa Tanoesoedibjo, Valencia sempat memeluk Kevin Sanjaya yang bersimpuh di depannya.

Instagram Story Clarissa Tanoesoedibjo ungkap momen Valencia dilamar Kevin Sanjaya

Setelah lamaran diterima, semua kakak dan kerabat Valencia memberikan ucapan selamat.