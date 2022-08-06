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Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2022: Zarco Pole Position, Bagnaia Diapit Quartararo dan Aleix
Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2022 dimenangkan oleh Johann Zarco sedangkan Francesco Bagnaia diapit oleh Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro.
Penulis: Rochmat Purnomo
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
TRIBUNNEWS.COM - Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco merebut pole position setelah mencatatkan waktu tercepat dari hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2022 di Sirkuit Silverstone, Sabtu (6/8/2022) malam WIB.
Johann Zarco akan mengawali balapan MotoGP Inggris 2022 dengan menempati posisi paling depan.
Sementara itu penghuni klasemen 2 besar MotoGP 2022 yakni Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Aleix Espargaro (Aprilia) terlempar dari 3 besar.
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Fabio Quartararo finish posisi keempat di belakang Jack Miller (Ducati Lenovo) dan Maverick Vinales (Aprilia) yang membuntuti Zarco.
Adapun Aleix Espargaro harus puas memulai balapan dari urutan keenam di belakang Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).
Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2022
1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
2 Maverick Vinales SPA Pabrik Aprilia (RS-GP)
3 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22)
4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22)
6 Aleix Espargaro SPA Pabrik Aprilia (RS-GP)
7 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)*
8 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21)
9 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)
10 Luca Marini AKU TA Mooney VR46 Ducati (GP22)
11 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
12 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
13 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
15 Fabio Di Giannantonio AKU TA Gresini Ducati (GP21)*
16 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)*
17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
18 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V)19 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
20 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)
21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
22 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)*
23 Darryn Binder RSA DenganU RNF Yamaha (YZR-M1)*
24 Andrea Dovizioso ITA RNF Yamaha (YZR-M1)
(Tribunnews.com/Ipunk)