Jadwal Play-off IBL 2022 Mulai Pekan Depan, Satria Muda vs Amartha Hangtuah Partai Pembuka

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal play-off Indonesian Basketball League (IBl) 2022 yang bakal dimulai pekan depan pada Sabtu (13/8/2022).

Berlangsung di C'Tra Arena, Bandung, Satria Muda vs Amartha Hangtuah bakal jadi partai pembuka gelaran play-off IBL 2022.

Kemudian dilanjutkan pertemuan antara Pelita Jaya dengan RANS PIK Basketball di laga kedua.

Jadwal Play-off IBL 2022 Tanggal 13 &14 Agustus 2022:

Sabtu, 13 Agustus 2022

Pukul 12.00-14.15 WIB: Satria Muda vs Amartha Hangtuah

Pukul 14.15-16.30 WIB: Pelita Jaya vs RANS PIK Basketball

Pukul 16.30-18.45 WIB: Prawira Bandung vs Dewa United

Pukul 18.45-21.00 WIB: NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo

Minggu, 14 Agustus 2022

Pukul 12.00-14.15 WIB: RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya

Pukul 14.15-16.30 WIB: Amartha Hangtuah vs Satria Muda

Pukul 16.30-18.45 WIB: West Bandits Solo vs NSH Mountain Gold

Pukul 18.45-21.00 WIB: Dewa United vs Prawira Bandung

Sambut Play-off IBL 2022 di Bandung

Gelaran play-off IBL 2022 bakal dihelat dalam 1 kota saja yakni, Bandung.