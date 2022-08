Kevin Sanjaya Ungkap Kata Manis saat Lamar Valencia, Hary Tanoesoedibjo Langsung Peluk Ucap Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Momen atlet nomor satu dunia, Kevin Sanjaya lamar anak pengusaha Valencia Tanoesoedibjo sempat viral di media sosial.

Para kerabat mengunggah momen Valencia menerima lamaran Kevin Sanjaya di Jakarta International Stadium.

Menariknya, Kevin memberikan kejutan pada Valencia di hari ulang tahunnya sendiri pada 2 Agustsu 2022 lalu.

Kini, Kevin Sanjaya mulai membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya, @kevin_sanjaya pada Jumat (5/8/2022).

Kevin Sanjaya juga membagikan kata manis yang dia ucapkan untuk melamar Valencia Tanoesoedibjo.

Tak diucapkan secara langsung, Kevin Sanjaya membuat video singkat spesial untuk Valencia.

"Valen,

Thank you sudah ada di samping aku selama ini,

banyak hal yang sudah kita lewati bersama.

Through time, I love you not only for what you are… but for what I am when I’m with you.