Kejuaraan Golf Mandiri Indonesia Open 2022 Selesai, Juara Diraih Oleh Gaganjeet Bhullar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gaganjeet Bhullar mencetak rekor di final Mandiri Indonesia Open 2022 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (7/8/2022).

Dia menjadi juara, sekaligus menjadi satu-satunya pegolf yang paling banyak menjadi juara di Indonesia Open.

Pegolf asal India ini memimpin klasemen akhir dengan total 268 pukulan atau 20 di bawah par. Unggul 2 pukulan dari dua pemain yang menempati posisi T2, yaitu Steve Lewton asal Inggris dan Rashid Khan dari India.

Bhullar yang pada hari sebelumnya berada di posisi T3 berhasil membuat tujuh birdie di pertandingan final, yaitu di hole 3,6,7,10, dan berturut-turut di hole 13,14,15.

Dari keberhasilannya itu, dia mendapatkan hadiah sebesar US$ 90 ribu atau Rp 1.35 miliar (dengan kurs US$ 1= Rp 15.000) dari total hadiah US$ 500 ribu.

“Ini adalah kemenangan pertama saya setelah menjadi seorang ayah dan saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk anak perempuan saya yang berusia 11 bulan. Juga, setelah melewati dua tahun yang sulit karena Covid, sungguh menakjubkan Asian Tour dapat kembali ke negara yang indah ini. Dukungan untuk saya di sini sangat luar biasa,” ungkap Bhullar usai menerima trofi.

Sebelumnya, dia menjadi juara Indonesia Open pada tahun 2013 dan 2016.

Bagi Bhullar, Indonesia merupakan negara yang istimewa untuk perjalanan karirnya. Pada tahun 2007, dia menjuarai President Invitational di Jakarta.

Itu adalah kemenangan pertamanya di Asian Tour setelah menjadi pemain golf profesional sejak tahun 2005.

“Saya senang sekali mendapat banyak dukungan dari penonton Indonesia. Saya sudah merasa familiar dengan mereka. Bahkan saya juga menyukai berbagai makanan Indonesia,” jelas Bhullar.