Jadwal Play-off IBL 2022 Akhir Pekan Ini, Tonton Aksi Pelita Jaya hingga Satria Muda

TRIBUNNEWS.COM - Babak play-off IBL 2022 bakal bergulir akhir pekan ini Sabtu (13/8/2022).

Pelita Jaya hingga Satria Muda bakal langsung mentas laga perdana menghadapi RANS PIK Basketball dan Amartha Hangtuah.

Layak dinanti aksi dari penggawa basket IBL 2022 di gelaran play-off untuk memperebutkan gelar juara.

Jadwal Play-off IBL 2022 Tanggal 13 &14 Agustus 2022:

Sabtu, 13 Agustus 2022

Pukul 12.00-14.15 WIB: Satria Muda vs Amartha Hangtuah

Pukul 14.15-16.30 WIB: Pelita Jaya vs RANS PIK Basketball

Pukul 16.30-18.45 WIB: Prawira Bandung vs Dewa United

Pukul 18.45-21.00 WIB: NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo

Minggu, 14 Agustus 2022

Pukul 12.00-14.15 WIB: RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya

Pukul 14.15-16.30 WIB: Amartha Hangtuah vs Satria Muda

Pukul 16.30-18.45 WIB: West Bandits Solo vs NSH Mountain Gold

Pukul 18.45-21.00 WIB: Dewa United vs Prawira Bandung

Satria Muda ketika hadapi Pelita Jaya (Website Resmi iblindonesia.com)

Pelita Jaya hingga Satria Muda Siap Tempur

Satria Muda bakal membuka laga perdana babak play-off IBL 2022.