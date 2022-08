Jadwal Play-off IBL 2022 Akhir Pekan Ini: Satria Muda vs Amartha Hangtuah Awali Pertarungan

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran babak play-off IBL 2022 tinggal menghitung hari.

Tepatnya pentas play-off IBL 2022 bakal dimulai hari Sabtu (13/8/2022) akhir pekan ini.

Satria Muda vs Amartha Hangtuah bakal jadi laga pembuka pada perhelatan play-off IBL 2022.

Jadwal Babak Play-off IBL 2022:

Sabtu (13/8/2022)

Pukul 12.00-14.15 WIB: Satria Muda vs Amartha Hangtuah

Pukul 14.15-16.30 WIB: Pelita Jaya vs RANS PIK Basketball

Pukul 16.30-18.45 WIB: Prawira Bandung vs Dewa United

Pukul 18.45-21.00 WIB: NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo

Minggu (14/8/2022)

Pukul 12.00-14.15 WIB: RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya

Pukul 14.15-16.30 WIB: Amartha Hangtuah vs Satria Muda

Pukul 16.30-18.45 WIB: West Bandits Solo vs NSH Mountain Gold

Pukul 18.45-21.00 WIB: Dewa United vs Prawira Bandung

Penggawa Amartha Hangtuah Siap Tempur Lawan Juara Bertahan

Aksi Fisyaiful Amir ketika mencetak poin untuk Amartha Hangtuah saat melawan Satria Muda di IBL 2022 seri kedua di Bandung (Website Resmi hangtuah.id)

3 hari jelang bergulirnya babak play-off IBL 2022, para pemain telah mengibarkan bendera perang.