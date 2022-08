Usung Visi Esports untuk Negeri, Pembukaan Piala Presiden Esports 2022 Tampilkan Kemegahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seremoni pembukaan atau Kick Off Piala Presiden Esports (PPE) 2022 berlangsung megah. Berbalut konsep artistik bertema Beyonderful, dari kata 'beyond' dan 'wonderful,' pembukaan PPE 2022 menggambarkan perkembangan pesat dunia esports dari masa ke masa (beyond) beserta keindahannya yang bisa mempersatukan berbagai bahasa, suku, dan budaya (wonderful).

Konsep ini selaras dengan visi Indonesia tahun 2045, menjadi negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Beberapa landmark khas Jakarta seperti Monas, GBK, Bundaran HI berbalut warna iridescent dan very peri yang menggambarkan sebuah lanskap kota dengan energi terbarukan.

Seremoni pembukaan Piala Presiden Esports 2022 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (10/8) dan ditayangkan di YouTube KINCIR Esports dan Vidio, menjadi tanda dimulainya rangkaian turnamen esports non-developer terbesar di Indonesia. Hadir dan membuka rangkaian turnamen antara lain Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ir. Gatot Hendrarto M.Sc, Deputi Bid. Pembudayaan Olahraga Kemenpora Dr. Raden Isnanta M.Pd, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Muhammad Neil El Himam, M.Sc, Ketua Tim Business Matchmaking Kementerian Kominfo Luat Sihombing, Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) Komjen Polisi Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H, Executive Vice President BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, dan lain-lain.

Pada kesempatan itu, Ketua Harian PBESI Komjen Polisi Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H. mengumumkan bahwa babak Grand Final Piala Presiden Esports 2022 pada November mendatang akan diselenggarakan di Jakarta.

"PBESI dengan bangga mengumumkan bahwa destinasi yang akan menjadi lokasi acara utama Piala Presiden Esports 2022 akan dilaksanakan di Jakarta. Jakarta dengan segala perkembangannya diharapkan dapat merepresentasikan kehangatan Indonesia," ungkap Bambang Sunarwibowo dalam sambutannya.

Ia menambahkan, PBESI sungguh optimis bahwa kejuaraan ini mampu memperkuat potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk berprestasi di bidang esports level dunia.

“Piala Presiden Esports 2022 secara khusus diarahkan agar mampu menjadi batu lompatan bagi atlet-atlet esports kita untuk masuk dan berkompetisi ke level internasional. Salah satu peluang istimewa yang dapat mereka raih adalah kesempatan untuk mengikuti turnamen esports skala dunia, IESF World Championship 2022 yang akan digelar di Bali pada Desember mendatang. Dengan target partisipasi 150 ribu atlet, kami optimistis bahwa efek positif akan terbangun secara luas ke seluruh tingkatan tim esports di seluruh Indonesia, baik amatir, semi-pro, maupun tim pro,” paparnya.

Penyelenggaraan Piala Presiden Esports 2022 mengusung set panggung dengan visual futuristik membuka gelaran PPE 2022 sambil memperkenalkan empat karakter, Hanuman, Gajahmada, Princess Komodo, dan Princess Mandalika. Penampilan DJ Kenny Gabriel membawakan medley theme song Piala Presiden 2019-2021 juga jadi sajian menarik.

Acara semakin meriah dengan penampilan grup musik Scaller yang membawakan theme song Piala Presiden Esports 2022 berjudul ‘Wonders’.