Jadwal Play-off IBL 2022 Mulai Besok, Panggung 8 Tim untuk Rebut Gelar Juara

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap babak play-off IBL 2022 yang mulai dihelat besok hari Sabtu (13/8/2022) dan Minggu (14/8/2022).

C'tra Arena, Bandung, bakal jadi panggung untuk 8 tim yang akan memperebutkan gelar juara IBL 2022.

Laga Satria Muda vs Amartha Hangtuah akan jadi partai pemuka babak play-off IBL 2022.

Jadwal Babak Play-off IBL 2022:

Sabtu (13/8/2022)

Pukul 12.00-14.15 WIB: Satria Muda vs Amartha Hangtuah

Pukul 14.15-16.30 WIB: Pelita Jaya vs RANS PIK Basketball

Pukul 16.30-18.45 WIB: Prawira Bandung vs Dewa United

Pukul 18.45-21.00 WIB: NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo

Minggu (14/8/2022)

Pukul 12.00-14.15 WIB: RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya

Pukul 14.15-16.30 WIB: Amartha Hangtuah vs Satria Muda

Pukul 16.30-18.45 WIB: West Bandits Solo vs NSH Mountain Gold

Pukul 18.45-21.00 WIB: Dewa United vs Prawira Bandung

Perjuangan 8 Tim di Play-off IBL Akhirnya Dimulai

Pemain baru Amartha Hangtuah, Tifan Eka Pradita ketika melawan Satria Muda di gelaran IBL 2022. (Website Resmi iblindonesia.com)

Baca juga: Mengenal Calon MVP IBL 2022, Mulai Andakara Prastawa hingga Abraham Grahita

Setelah babak play-off ditunda cukup lama, akhirnya gelaran itu akan segera dimulai.