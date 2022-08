Jadwal Siaran Langsung Play-off IBL 2022 Hari Ini, Tonton di Vidio, Satria Muda & Pelita Jaya Main

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung play-off IBL 2022 yang akan dimulai pada hari ini Sabtu (13/8/2022).

Perjuangan dan pertarungan 8 tim peserta play-off IBL 2022 bakal dihelat di C'Tra Arena, Bandung.

Keseruan penampilan dari Satria Muda hingga Pelita Jaya di play-off IBL 2022 dapat disaksikan melalui streaming via Vidio.com mulai pukul 12.00 WIB.

Jadwal Babak Play-off IBL 2022:

Sabtu (13/8/2022)

Pukul 12.00-14.15 WIB: Satria Muda vs Amartha Hangtuah

Pukul 14.15-16.30 WIB: Pelita Jaya vs RANS PIK Basketball

Pukul 16.30-18.45 WIB: Prawira Bandung vs Dewa United

Pukul 18.45-21.00 WIB: NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo

Minggu (14/8/2022)

Pukul 12.00-14.15 WIB: RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya

Pukul 14.15-16.30 WIB: Amartha Hangtuah vs Satria Muda

Pukul 16.30-18.45 WIB: West Bandits Solo vs NSH Mountain Gold

Pukul 18.45-21.00 WIB: Dewa United vs Prawira Bandung

Jadwal IBL 2022 Bulan Agustus 2022:

13-16 Agustus 2022: Play-off IBl 2022

20-23 Agustus 2022: Semifinal Play-off IBL 2022

27-30 Agustus 2022: Final Play-off IBL 2022

Perjuangan 8 Tim Peserta Play-off IBL 2022 Dimulai Hari Ini

Satria Muda ketika hadapi Pelita Jaya (Website Resmi iblindonesia.com)

Penantian 8 tim peserta play-off IBL 2022 akhirnya akan berakhir.

Pasalnya mulai hari ini Sabtu (13/8/2022), 8 tim yang lolos ke play-off IBL 2022 akan memulai perjuangannya.

Dua tim raksasa jelas jadi unggulan yakni Satria Muda dan Pelita Jaya.

Namun terlepas dari itu, Prawira Bandung nampaknya bisa juga dijadikan sebagai kandidat juara.

Apalagi dengan digawangi oleh point guard andalan Timnas seperti Yudha Saputera dan Abraham Grahita.

Tak hanya Prawira Bandung, Amartha Hangtuah juga layak diberi sorotan lantaran berhasil tampil apik di babak reguler.

Lalu ada juga tim milik Raffi Ahmad, RANS PIK Basketball.

RANS sendiri mulai gacor di babak reguler semenjak diperkuat oleh pemain anyar, Akeem Scott.

Kemudian ada tim lainnya yang juga bakal memberikan gebrakan seperti, NSH Mountain Gold, West Bandits, hingga Dewa United.

Sejatinya delapan tim yang lolos play-off IBL 2022 memiliki pemain berkualitas.

Oleh karena itu, babak play-off IBL 2022 nanti nampaknya bakal berlangsung seru.

(Tribunnews.com/Niken)