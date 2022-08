Meriahkan HUT RI ke-77, Komunitas IT Gelar Turnamen Golf 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77 dan ulang tahunnya yang pertama, Golf-IT, komunitas para praktisi di bidang IT pecinta golf menyelenggarakan Turnamen Cup 2022.

Turnamen yang terbuka untuk umum ini diselenggarakan pada Minggu, 14 Agustus 2022 di Gunung Geulis Golf Club, Bogor, Jawa Barat.

Turnamen ini sekaligus juga menjadi wadah silaturahmi sehat di antara penyedia solusi, jalur distribusi, dan pengguna IT.

Selain fisik menjadi sehat karena berolahraga, dari silaturahmi ini dapat tercipta forum strategis yang mendiskusikan perkembangan teknologi yang dibutuhkan dunia industri, bisnis, dan masyarakat umum.

“Melalui ajang silaturahmi ini semoga terwujud ekosistem yang terpercaya dan kuat, saling mendukung dan menghasilkan sinergi yang positif bagi para praktisi IT,” kata Ketua Umum Golf-IT Alven Stony.

“Tournament internal komunitas sudah sering diadakan, tapi yang besar dan terbuka untuk umum, baru pertama kali diselenggarakan oleh Golf-IT dan alhamdulillah mendapat respon positif dari berbagai pihak,” ujar Ketua panitia Turnamen Cup 2022, Yudi Adicawarman.

Sebanyak 152 pegolf dari enam negara ikut serta untuk memperebutkan berbagai gelar kejuaraan yang bertabur hadiah. Panitia menyediakan empat mobil sebagai hadiah untuk Hole In One.

Trophy, voucher belanja, motor dan hadiah menarik lainnya juga disediakan untuk gelar Best Gross Overall (BGO), Best Nett Overall (BNO), BG, BN1, BN2 untuk flight A,B, dan C, baik untuk men ataupun ladies.

Kesuksesan dan kemeriahan acara Turnamen Golf 2022 ini membuka kemungkinan Golf-IT menjadikannya sebagai event tahunan dalam agenda kegiatan komunitas.