Tampil di Turnamen Simone Asia Cup, Pegolf Tatiana Wijaya Akui Termotivasi Main Bareng Lydia Ko

Pegolf putri Indonesia, Tatiana Wijaya saat diwawancarai usai mengikuti konferensi pers turnamen golf profesional ladies Simone Asia Pacific Cup di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pegolf putri Indonesia, Tatiana Wijaya bakal turut serta di ajang turnamen golf profesional ladies bertajuk Simone Asia Pacific Cup yang terselenggara di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 18 -20 Agustus 2022.

Tatiana Wijaya mengaku sangat senang bisa tampil di turnamen ini. Pasalnya, turnamen Ladies Asian Tour (LAT) yang baru diadakan pertama kali di luar Kores ini diikuti pegolf top dari Ladies Professional Golf Association (LPGA).

Salah satunya, Lydia Ko. Pegolf asal selandia baru tersebut memiliki karier fantastis. Di menjadi pemain nomor satu dunia pada 2 Februari 2015 saat usianya masih sangat belia, 17 tahun.

Lydia Ko juga memenangkan dua gelar Major yakni The Evian Championship 2015 dan ANA Inspiration 2016, meraih medali perak di Olimpiade 2016 dan medali perunggu Olimpiade 2020.

“Untuk persiapan sama saja seperti pertandingan yang biasanya tapi ini lebih spesial karena saya main di Indonesia dan ada top 10 player LPGA. Jadi buat saya ini salah satu kesempatan buat bermain sama mereka, mereka pemain yang sangat bagus. Saya sangat bersemangat bisa bermain dengan mereka,” ungkap Tatiana usai konferensi pers di Pondok Indah Golf Course, Selasa (16/8/2022).

“Kalau persiapan saya tidak terlalu lama karena saya tinggal di Amerika, main di Amerika. Saya baru sampai sini Sabtu jadi masih ada jet lag tapi tidak apa-apa, masih ada beberapa hari persiapan,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai target, peraih medali perak SEA Games 2015 silam itu tak ingin mematok target yang terlalu tinggi.

Tatiana ingin fokus dulu di pertandingan sehingga bisa mengeluarkan permainan terbaiknya.

“Target pribadi tidak ada, kita semua mau menang, main bagus tapi kita tahu itu. Untuk saya, saya cuma mau fokus proses saya saja dan mengeluarkan kemampuan terbaik yang saya punya setiap harinya,” ujar Tatiana.

Seperti diketahui pemain-pemain top LPGA akan ikut berkompetisi dalam turnamen berhadiah total US$ 750 ribu atau Rp 11,25 miliar.

Sebanyak 34 pegolf profesional dari total 44 pegolf yang mengikuti kompetisi 54 hole ini dipastikan mendapatkan hadiah uang.

Dari total US$ 750 ribu, sebanyak RP US$ 500 ribu akan dibagi untuk pegolf internasional, turnamen ini dilakukan hanya tiga hari tanpa ada cut-off.

Juara perorangan akan mendapatkan hadiah sebesar US$ 100 ribu atau Rp 1,5 miliar. Runner-up mendapatkan US$ 57.500, sedangkan semua peserta yang tampil di 54 hole akan mendapatkan US$ 5.860 atau sekitar RP 85 juta..

Tak hanya itu, semua pemain yang timnya masih top 15 akan mendapatkan hadiah tambahan yang jumlah pembagiannya akan ditentukan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF) selaku event organizer turnamen ini.