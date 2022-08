Turnamen Golf Profesional Ladies Simone Asia Pacific Cup Digelar Di Pondok Indah Golf Course

Para pegolf wanita termasuk Lydia Ko (Selandia Baru) dan pegolf Indonesia Tatiana Wijaya saat menghadiri konferensi pers turnamen golf ladies profesional Simone Asia Pacific Cup di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Kamis (16/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Turnamen golf ladies profesional paling bergengsi di Indonesia bertajuk Simone Asia Pacific Cup akan terselenggara di Pondok Indah Golf Course, Jakarta pada 18- 20 Agustus 2022.

Turnamen ini, merupakan turnamen Ladies Asian Tour (LAT) series yang pertama kali digelar di luar Korea Selatan.

Pemain-pemain top LPGA akan ikut berkompetisi dalam turnamen berhadiah total US$ 750 ribu atau Rp 11,25 miliar.

Salah satu pegolf wanita ternama di dunia, Lydia Ko akan bersaing dengan duo pegolf Korea Selatan, Hyo Joo Kim dan So Yeoun Ryui seran Hinako Shibuno dari Jepang.

Seperti diketahui, Lydia Ko, pegolf asal selandia baru pemain yang memiliki karier fantastis. Di menjadi pemain nomor satu dunia pada 2 Februari 2015 saat usianya masih sangat belia, 17 tahun.

Dia juga memenangkan dua gelar Major yakni The Evian Championship 2015 dan ANA Inspiration 2016, meraih medali perak di Olimpiade 2016 dan medali perunggu Olimpiade 2020.

Hyo Joon Kim merupakan juara Lotte Championship presented by Hoakalei 2022 dan Evian Championship 2014. So Yeon Ryu menjuarai US Women’s Open 2011 dan ANA Inspiration 2017. Hinako Shibuno juara Women’s British open 2019.

Selain itu juga tampil bintang-bintang regional yaitu Jaravee Boochant dari Thailand, Cassie Porter (Australia), Diksha Dagar (India), Cheng-Hsuan Shih (China Taipei) dan Natasha Andera Oon (Malaysia). Mereka kan membuktikan bahwa mereka tidak mudah dikalahkan dari pesaing yang lebih terkenal.

Sementara itu, Indonesia menurunkan empat pegolf internasional yakni Tatiana Wijaya, Dea Mahendra, Putri Aisyah Amani dan Ida Ayu Indira Melati Putri. Selain itu dua pegolf amatir Indonesia yakni Kristina Natalia Yoko dan Patricia Walanda Sinolungan.

“Kami berharap LAT series akan mendukung perkembangan golf ladies di Asia PAsific. Kami mengucapkan terima kasih kepada R&A atas dukungan mereka dan atas kesempatan bekerja sama dengan berbagai asosiasi golf di Asia Pasifik dan juga kepada sponsor,” kata Kang Hyungmo, Presiden Asia Pacific Golf Platform (APGP).

Sebanyak 34 pegolf profesional dari total 44 pegolf yang mengikuti kompetisi 54 hole ini dipastikan mendapatkan hadiah uang.

Dari total US$ 750 ribu, sebanyak RP US$ 500 ribu akan dibagi untuk pegolf internasional, turnamen ini dilakukan hanya tiga hari tanpa ada cut-off.

Juara perorangan akan mendapatkan hadiah sebesar US$ 100 ribu atau Rp 1,5 miliar. Runner-up mendapatkan US$ 57.500, sedangkan semua peserta yang tampil di 54 hole akan mendapatkan US$ 5.860 atau sekitar RP 85 juta..

Tak hanya itu, semua pemain yang timnya masih top 15 akan mendapatkan hadiah tambahan yang jumlah pembagiannya akan ditentukan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF) selaku event organizer turnamen ini.