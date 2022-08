So Yeon Ryu Memimpin di Hari Pertama Simone Asia Pacific Cup 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persaingan langsung panas di round pertama Simone Asia Pacific Cup di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Kamis (18/8). So Yeon Ryu dari Korea Selatan langsung melesat ke puncak klasemen sementara dengan 65 pukulan atau 7 di bawah par.

Hanya selisih satu pukulan dari Princess Mary Superal (Filipina) dan Lydia Ko (Selandia Baru) yang menyusul di posisi T2. Pegolf Korea lainnya, Bomee Lee menyusul dengan 65 pukulan ataiu 5 di bawah par. Pemain LPGA Patcharajutar Kongkraphan (Thailand) dan Kokona Sakurai (Jepang) menempati posisi T5 dengan skor 2 di bawah par.

“Sejujurnya saya sedikit gugup pagi ini. Saya datang terlambat dari Korea karena sudah lama pulang ke Korea. Tapi, semuanya terbayar dengan Bomee Lee. Bermain dengan dia membantu saya menjadi lebih rileks. Putting saya sangat bagus hari ini dan bisa bermain tanpa bogey,” kata So Yeon. Dia mencetak birdie di hole 1,3,4,7,9,13, dan 18.

Pemain berusia 32 tahun ini sudah memenangkan tiga gelar juara LPGA, yaitu Ana Inspiration 2017, Canadian Pacific Women’s Open 2014, dan US Women’s Open 2011. Menurutnya green di Pondok Indah sangat hijau. “Saya sangat terbantu oleh kedi dalam membaca green. Saya coba memahami green di sini dan akhirnya saya bisa bemain dengan confident,” kata So Yeon. Menurutnya cuaca hari ini sangat panas, tapi dia tetap bisa fokus pada permainan karena dapat menikmati permainan bersama Bomee.

Sementara itu, Lydia Ko yang juga diunggulkan dalam turnamen berhadiah US$ 750 ribu ini berhasil mencetak eagle di hole 18. Dia juga mencetak birdie di hole 4,10, 12, dan 17.

Pegolf amatir Patricia Walanda Sinolungan menjadi pegolf Indonesia yang mencetak hasil terbaik dengan 71 pukulan atau 1 di bawah par. Dia menempati T7 bersama dua pegolf profesional Maria Shinohara (Jepang) dan You Min Hwang (Korea).

“Start permainan tadi pagi cukup solid. First three hole bisa main dua under. First nine finish dua under. Putting-nya hari ini cukup bagus. Aku banyak dapat birdie opportunities, tapi di sembilan hole terakhir cukup menantang. Di hole 18 saya berhasil menyelesaikan pertandingan dengan satu under,” kata Patricia yang akrab disapa dengan nama Patty. Dia mencetak lima birdie di hole 3,10,12,14, dan 18. Namun juga membuat bogey di hole 2,5,13, dan 15.

Pegolf berdarah Manado ini menyampaikan terima kasih kepada Murdaya Po selaku Ketua Umum PB PGI karena sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk ikut berkompetisi di pertandingan yang diikuti banyak pemain LPGA.

“Pressure pasti ada. Apalagi banyak pemain LPGA. Tapi saya sangat bangga bisa mewakili para pegolf amatir Indonesia,” kata Patricia. Pada round kedua, dia akan bermain satu flight dengan Kristina Yoko yang juga pegolf amatir Indonesia. Mereka akan bermain bersama Kokona Sakurai dan Maria Sinohara dari Jepang.

So Yeon Ryu akan bermain di flight terakhir bersama rekan satu negaranya Bomee Lee dan dua pemain Filipina, Princess Marry dan Pauline Del Rosario. Pada flight sebelumnya, Lydia Ko dan Momoka Kobori akan bermain bersama Patcharajutar dan Saraporn Chamchoi dari Thailand.