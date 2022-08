Jadi Ambassador, Begini Cara Raffi Ahmad Mensukseskan Piala Dunia FIBA 2023, Manfaatkan Media Sosial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Raffi Ahmad terpilih menjadi ambassador untuk Indonesia, yang menjadi salah satu dari tiga tuan rumah FIBA Basketball World Cup 2023 selain Jepang dan Filipina, Kamis (25/8/2022).

Perkenalan Raffi Ahmad kepada publik juga bertepatan dengan satu tahun menuju tip-off FIBA Basketball World Cup 2023.

Raffi Ahmad pun merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah bola basket Indonesia, bahkan dunia. Mengingat, ia pun bukan seorang pebasket.

"Ya ini kontribusi sebagai warga negara untuk Indonesia, karna ini perhelatan Dunia, kapan lagi kita jadi tuan rumah untuk perhelatan Akbar, ini Piala Dunia Bola Bakset," ujar Raffi.

"Di sini saya sebagai perwakilan Indonesia, saya akan mengorbankan waktu, tenaga dan lain-lain, ini bukan komersial, tapi ini masalah merah-putih, karena saya ingin berkontribusi untuk negara, jadi masalah waktu dan tenaga kita harus berkorban unruk suksesnya FIBA World Cup di Indonesia," tegasnya.

Suami dari Nagita Slavina itu pun yakin, Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik dalam FIBA Basketball World Cup 2023.

Sebagai langkah awalnya, Raffi Ahmad akan memanfaatkan sosial media miliknya untuk menyebarluaskan informasi terkait gelaran Bola Basket akbar tersebut.

"Mungkin dengan sosial media yang saya punya, saya lakukan ini untuk mensosialisasikan setiap kegiatan FIBA tentang Piala Dunia Basket," ucap Raffi.

Ketua Joint Management Committee (JMC) FIBA Basketball World Cup 2023 Cahyadi Wanda mengatakan, Raffi terpilih setelah melalui berbagai tahapan dari panitia lokal dan FIBA.

Menurut Cahyadi, seorang ambassador harus memiliki image yang baik, keterikatan dengan bola basket, dan punya banyak penggemar di Indonesia.

"Jadi prosesnya, kami memiliki beberapa kandidat, kemudian jami kirimkan ke FIBA dan di sana terjadi proses screening (pemilihan) dan juga dilihat dulu background, bagiamana kedekatan dia dengan Basket, dan juga sosok ini dapat merangkul masyarakat yang bukan penggemar basket, dan itu semua tercermin dari sosok Raffi Ahmad," kata Cahyadi.

Cahyadi menambahkan, selain memperkenalkan local ambassador, panitia lokal juga masih punya satu agenda lagi, yakni meluncurkan Jam Hitung Mundur Tissot FIBA Basketball World Cup 2023 pada Sabtu, 28 Agustus 2022, di Bundaran HI, Jakarta. "Tema event nanti adalah Win for All," tutur Cahyadi.

