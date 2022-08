Christian Lee Merebut Kembali Gelar Juara Dunia ONE Lightweight setelah Menundukkan Ok Rae Yoon

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPORE - ONE Championship™ (ONE) kembali menggemparkan Singapore Indoor Stadium dengan serangkaian kartu pertandingan bertajuk ONE 160: Ok vs Lee II.

Kartu yang menampilkan dua laga utama perebutan gelar Juara Dunia ONE, yaitu gelar Juara Dunia ONE Lightweight dan Kejuaraan Dunia ONE Featherweight.

ONE Championship bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk Juara Dunia ONE yang bergengsi untuk sang Juara Dunia.

Pada laga utama, Christian Lee merebut kembali gelar Juara Dunia ONE Lightweight dari Ok Rae Yoon dengan salah satu penampilannya yang paling memukau sepanjang karirnya.

Lee mendominasi lebih awal dan terus mengitari lawannya dengan serangan tanpa henti. Itu merupakan serangan yang ofensif dari petarung asal Singapura-Amerika di babak pertama, ketika ia berhasil melukai Ok pada beberapa kesempatan dengan pukulan jab, serangan ke arah lutut, dan tendangan rendah. Sejak saat itu, pertandingan menjadi lebih mudah dan Lee sukses mempertahankan serangannya dengan baik hingga ronde kedua.

Penyelesaian datang lebih awal ketika Lee mengejutkan lawannya dengan pukulan layaknya superman dan tendangan rendah yang cepat.

Dia kemudian meraih petarung Korea Selatan itu dengan pukulan overhand kanan dan melanjutkannya dengan melepaskan serangkaian serangan untuk menyelesaikan pertandingan.

Dengan kemenangan tersebut, Lee sukses merebut kembali gelar Juara Dunia ONE Lightweight dan membawa pulang bonus penampilan sebesar US$50.000.

Dalam laga pendukung utama, Tang Kai membuat sejarah baru dengan menjadi Juara Dunia MMA pria pertama asal China. Dia melakukannya dengan sebuah penampilan masterclass yang solid ketika menghadapi Juara Dunia ONE Featherweight Thanh Le.

Tang, petarung papan atas kelas featherweight, menerapkan strategi brilian saat ia mengincar kaki Le untuk menghambat pergerakan sang spesialis taekwondo itu. Sebagai balasannya, Le mendaratkan sebuah pukulan keras, namun itu tidak banyak berpengaruh untuk merusak kepercayaan diri Tang.