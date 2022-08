Diikuti 180 Peserta, TRIPA Golf Tournament 2022 jadi Sarana Komunikasi Bisnis Antar-Perusahaan

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) menggelar ajang Turnamen Golf pada Minggu, 28 Agustus 2022 di Royale Jakarta Golf Course. Acara bertajuk "44 Tahun TRIPA Golf Tournament" ini diikuti oleh 180 orang peserta memperebutkan hadiah yang sangat menarik.

Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dalam HUT TRIPA yang ke-44 yang mengusung tema “sinergi, kolaborasi, prestasi”.

Melalui semangat tersebut, diharapkan TRIPA bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan segenap stakeholders dan shareholder yang ada, sehingga dapat menjadi perusahaan asuransi yang terkemuka dan terpercaya.

Acara Turnamen Golf ini akan dibuka dengan pemukulan bola asap yang dilakukan oleh Ronny Venir selaku Direktur Layanan & Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) dan juga Endang Hidayatullah selaku Komisaris Utama PT Asuransi Tri Pakarta.

Adapun Turnamen Golf yang digelar TRIPA ini memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah dengan Grandprize 1 Unit Motor Honda, Iphone 13, serta Garmin Golf Smartwatch.

Selain itu, juga terdapat empat hadiah spesial untuk Hole In One yakni Mitsubishi Pajero Sport, Honda HRV, Hyundai Creta dan Taplus BNI senilai Rp100 juta, Sebanyak 3 Hole.

Terdapat 15 kategori juara dalam turnamen ini yang terdiri dari 3 flight. Juara 1,2,3 di tiap flight, juara ketangkasan yakni longest drive, nearest to the pin & nearest to the line. Terdapat juga kategori juara khusus untuk golfer wanita yakni Best Nett Overall Ladies Flight. Serta kategori juara umum terdapat Best Nett Overall dan Best Gross Overall.

Jumlah peserta yang mencapai 180 orang ini terdiri dari Beberapa Direksi Bank BNI, General Manager Beserta Wakil, Seluruh Pemimpin Wilayah beserta Wakil serta Project Manager dari Bank BNI dan Beberapa pejabat dari BNI Life & BNI Multifinance serta Para Pemegang Saham TRIPA serta Direksi & Komisaris TRIPA.