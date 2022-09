Jadwal MotoGP Aragon 2022 Lengkap Jam Tayang Trans7: Saatnya Bagnaia Rebut Takhta Quartararo

Jadwal lengkap MotoGP Aragon 2022, peluang Bagnaia rebut takhta Quartararo - Pebalap Ducati Lenovo Italia Francesco Bagnaia berkompetisi selama balapan MotoGP San Marino di Sirkuit Dunia Misano Marco-Simoncelli di Misano Adriatico pada 4 September 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap MotoGP serta jam tayang live di Trans 7.

Balapan seri ke-14 ini bertajul MotoGP Aragon 2022 yang bakal dihelat di Spanyol pada tanggal 18 September 2022 mendatang.

Keseruan duel antara para penggawa MotoGP dapat disaksikan melalui Trans 7 pukul 19.00 WIB atau streaming via Vision Plus.

Jelang gelaran MotoGP Aragon 2022, Francesco Bagnaia mempunyai peluang untuk rebut takhta Fabio Quartararo di puncak klasemen sementara MotoGP 2022.

Dengan catatan, Bagnaia harus bisa mempertahankan konsistensinya dan bertarung di depan.

Jika Bagnaia berhasil melakukan itu, bukan tidak mungkin jika rider besutan Ducati Lenovo Team bisa memuncaki klasemen sementara MotoGP 2022.

Jadwal MotoGP Aragon 2022

Jumat 16 September 2022

14.00 - 14.40 Moto3 Free Practice 1

14.55 - 15.40 MotoGP Free Practice 1

15.55 - 16.35 Moto2 Free Practice 1

18.15 - 18.55 Moto3 Free Practice 2

19.10 - 19.55 MotoGP Free Practice 2

20.10 - 20.50 Moto2 Free Practice 2

Sabtu 17 September 2022

14.00 - 14.10 Moto3 Free Practice 3

14.55 - 15.40 MotoGP Free Practice 3

15.55 - 16.35 Moto2 Free Practice 3

17.35 - 17.50 Moto3 Qualifying 1

18.00 - 18.15 Moto3 Qualifying 2

18.30 - 19.00 MotoGP Free Practice 4

19.10 - 19.25 MotoGP Qualifying 1

19.35 - 19.50 MotoGP Qualifying 2

20.10 - 20.25 Moto2 Qualifying 1

20.35 - 20.50 Moto2 Qualifying 2

22.00 - 22.45 MotoGP Qualifying Press Conference

Minggu 18 September 2022

14.00 - 14.10 Moto3 Warm Up

14.20 - 14.30 Moto2 Warm Up

14.40 - 15.00 MotoGP Warm Up

16.00: Moto3 Race

17.20: Moto2 Race

19.00: MotoGP Race

