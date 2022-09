Pejuang Veteran Yang Kenalkan Pencak Silat Ke Dunia Itu Adalah Eddie Nalapraya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Legenda hidup olahraga nasional, Mayjen TNI Purn Eddie Marzuki Nalapraya lahir di Tanjung Priok, Jakarta, 6 Juni 1931.

Eddie Nalapraya begitu dia dikenal, sempat menduduki jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta bidang pemerintahan medio 1982-1987 dengan Gubernur, Letjen TNI Purn Raden Soeprapto.

Eddie Marzuki Nalapraya juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tahun 1981-2003.

Kecintaan Eddie kepada pencak silat sudah tumbuh sejak dahulu kala. Sebagai seorang pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada Agresi Militer Belanda 1947.

Eddie mulai tertarik dengan kemampuan Pencak Silat pejuang lainnya dalam melawan penjajah. Alhasil ia mulai dekat dan bersahabat dengan kalangan pesilat dan menekuninya.

Pria yang juga sempat menjadi Ketum Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) itu juga berperan penting dalam upaya membuat Pencak Silat diakui The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Warisan Budaya Dunia tak Benda.

Buih perjuangan Eddie Nalapraya pun terealisasi pada 12 Desember 2019, Pencak Silat resmi masuk daftar UNESCO melalui kegiatan Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kolombia.

Kala itu Eddie mengemban amanah sebagai pembina Tim Pencak Silat Road to UNESCO dan Olympic tahun 2014-2019.

Sebelumnya pada tahun 1980, Eddie Nalapraya turut serta dalam pembentukan Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa (Persilat).