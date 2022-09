Putri Marini, Andrea Dian dan Jennifer Bachdim Bikin Semangat Peserta Festival Ionation 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semangat untuk bergerak dan berolahraga kepada tiga ribu peserta yang hadir pada kegiatan Festival Ionation 2022 semakin meningkat seiring dengan kehadiran aktris Putri Marini, Andrea Dian dan selegram yang juga foto model, Jennifer Bachdim serta instruktur work out dance, Putri Marino di Tennis Indoor Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (10/9/2022) .

Putri Marino yang menjadi salah satu instruktur work out dance pun begitu senang saat memandu workout dance bersama dua instruktur lain.

"Aku baru pertama terlibat dan senang bisa olahraga dengan fun dan dance dengan gerak dance. Sekarang aku rasakan olahraga bikin mood happy menyenangkan jadi body Is my aset yang harus dijaga," ungkap Putri Marino yang didampingi dua instruktur lain disela sela festival.

Seperti diketahui, olahraga kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehat terlebih selepas pandemi orang jadi bersemangat menyempatkan waktu untuk berolahraga.

Oleh karenanya lewat kegiatan yang diinisiasi oleh PT Amerta Indah Otsuka ini ingin mengajak masyarakat untuk bergerak dan menjalani hidup sehat dalam berberapa kegiatan yang ditawarkan dalam kegiatan ini.

Workout Ionation sendiri terbagi dalam beberapa kelas, seperti yoga, body combat, pound master, low intensity interval training (LIIT), workout dance dan zumba..

Menurut istri aktor Chicco Jerikho itu, workout adalah olahraga yang mudah dan sederhana dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja termasuk di rumah.

"Cukup siapkan kondisi tubuh yang fit, karena badan akan bergerak semua," ujar Putri Marino.

Putri Marino pun berpesan jangan takut untuk memulai berolahraga dan dalam Ionwater yang berjalan tahunan ini dari semua kelas olahraga ada, dari basic ada, level paling begginer sampai level expert semuanya ada.

Hal senada diakuui Andrea Dian yang begitu antusias dan senang ketika mengisi kelas LIIT dan menjadi instrukturnya. Dia mengatakan, olahraga bukan hanya soal stamina, namun berkaitan dengan kualitas hidup yang lebih sejahtera.

Selebgram Jennifer Bachdim yang menjadi instruktur kelas yoga begitu bahagia melihat antusias banyak orang yang ikut dari semangat yang terpancar membuatnya pun ikut semangat untuk bergerak bersama.

“Aku bahagia bisa terlibat di sini, menjadi BA dari Ionation. My body is my reflection about my whole life.How do i start, how do i can consistent? So many different class di Ionation, Jadi aku berharap orang jadi lebih aktif, sehat dan lebih sadar low calory lifestyle dan juga agar event ini bisa berlanjut sampai ke tahin-tahun berikutnya,” jelas Jennifer yang merupakan istri pesepakbola Irfan Bachdim ini.

Sementara itu, Markering Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winarti mengatakan, Ionation 2022 hadir dengan mengkolaborasikan workout dengan musik agar masyarakat aktif untuk bergerak dan menjalani .

Dia mengungkapkan bahwa Ionation ini lahir di pandemi dimana orang gemar berolahraga, dan workout meningkat. Workout lahir, sampai ke kota kecil pun ada komunitas workout.

"Kita ikuti, sampai Samarinda pun ada 150 orang. Tren ini meningkat tidak amhanya di kota besar. Kami ingin ajak masyarakat bisa bergerak aktif supaya memiliki tubuh sehat dan harapannya bisa ke seluruh Indonesiauntuk mengajak masyarakat bisa semakin berolahraga itu sangat penting," tuturnya.