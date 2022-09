Carlos Alcaraz Raih Gelar Juara AS Terbuka 2022, Real Madrid Beri Ucapan Selamat

ANGELA WEISS / AFP

Carlos Alcaraz dari Spanyol merayakan dengan trofi setelah menang melawan Casper Ruud dari Norwegia selama pertandingan final tunggal putra turnamen Tenis AS Terbuka 2022 di USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York, pada 11 September 2022. Sukses raih juara AS Terbuka, Carlos Alcaraz mendapat ucapan selamat dari Real Madrid (ANGELA WEISS / AFP)