Tingkatkan Skill Pemain, Timnas Basket Indonesia Akan Pemusatan Latihan di Las Vegas Amerika Serikat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Keberangkatan timnas basket 5x5 itu dalam rangka persiapan untuk menghadapi gelaran multievent di tahun depan, seperti SEA Games ke-32 Kamboja.

Manajer Timnas Basket Indonesia, Jeremy Santoso mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa memilih Amerika Serikat sebagai lokasi pemusatan latihan.

"Pertama-tama, adalah soal kualitas kepelatihan fasilitas, itu yang kita fokuskan, dan memang kita fokuskan juga ini kan grup anak muda, fokus kita untuk upgrade kualitas individu mereka di sana," ujar Jeremy di GBK Arena, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

"Coach Milos akan ikut ke sana (Amerika) supaya kita tetap bisa memasukan sistem-sistem tim tetap akan ada. Lets say bisa 70-30 (persen) lah. 70 kita input individual 30 kita input input sedikit soal tim sistem," lanjutnya.

Sementara itu, pada saat di Amerika Serikat, Timnas Basket Indonesia akan melakukan TC di Impact Basketball, Las Vegas, Nevada.

Lokasi itu dipilih karena menjadi lokasi lahirnya pebasket yang berlaga di kontes basket terbaik di muka bumi, NBA.

"Jadi memang banyak sekali client dari mereka, itu NBA player atau soon to be NBA player yang memang memfokuskan pelatihan individual di sana (Impact Basketball).

"Memang terkenal foundernya Joe Abunassar itu memang pelatih individu kaya Kayle Lowry, Kevin Garnett, Chauncey Billups," sambungnya.

Pada lawatannya ke Amerika, Timnas Basket Indonesia akan berisikan 15 pebasket dari 20 pebasket yang melakukan TC di tanah air.

