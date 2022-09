Marathoner Indonesia Marrisa Widiyanti-Dieyan Bernard Siap Berlari di New York City Marathon 2022

Dua marathoner Indonesia, Marrisa Widiyanti dan Dieyan Bernard sudah menyiapkan diri untuk berlari di ajang New York City Marathon yang akan diadakan pada 6 November 2022 mendatang. Mereka mendapat dukungan dari brand Mie Jiwa Pagi dari Kobe yang mendukung para pelari Indonesia yang akan ikut serta pada New York City Marathon

Marrisa Widiyanti dan Dieyan Bernard Siap Berlari di New York City Marathon 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berlaga di kancah lari internasional bergengsi sudah jelas menjadi mimpi banyak pelari, baik yang mengikutinya secara serius ataupun sebagai hobi.

Menyambut event lari Internasional New York City Marathon yang akan diadakan pada 6 November 2022 mendatang, dua marathoner Indonesia, Marrisa Widiyanti dan Dieyan Bernard sudah menyiapkan diri untuk berlari di ajang tersebut.

Lomba lari sejauh 42,195 kilometer ini akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu pelari dari seluruh belahan negara.

Kedua marathoner Indonesia itu akan mendapat sokongan brand Mie Jiwa Pagi dari Kobe yang turut mendukung para pelari Indonesia yang akan ikut serta pada New York City Marathon.

Brand itu akan mengikuti perjalanan dua pelari Indonesia yang akan berlari di New York Marathon 2022, yaitu

Kedua marathoner ini juga melakukan Talk Show dan Media Interview yang bertempat di Kedai Inn Gelora Bung Karno yang bertemakan ‘How to Prepare For Your 1st World Marathon Major’ Minggu (24/9/2022).

Selain diisi oleh Marrisa Widiyanti & Dieyan Bernard sebagai pelari, talkshow ini juga dihadiri oleh pelatih lari Nasional, Coach Agung Gantar, sebagai pembicara.

Para pelari dan coach berbagi cerita, pengalaman dan tips mereka dalam mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di event lari internasional untuk para pelari Indonesia.