Ketum FPTI Yenny Wahid Bakal Matangkan Nomor Lead Climbing: TC ke Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Yenny Wahid mengaku tak percaya atletnya pada nomor lead climbing bisa tembus ke babak final Kejuaraan Dunia Panjat Tebing yang diadakan di SCBD, Jakarta.

Seperti diketahui, atlet Indonesia Raviandi Ramadhan yang tampil pada nomor lead menorehkan sejarah baru untuk Indonesia.

Ia menjadi wakil Merah Putih pertama yang menjejak final World Cup. Tampil di final, Raviandi finis di posisi 8 dengan 22 poin.

“Untuk lead di luar ekspektasi kita punya si kembar, ternyata memberikan hasil yang luar biasa dan tentunya ini bukan hanya menggembirakan tapi juga memberikan semangat. Bahwa Indonesia punya potensi untuk lead. Tadinya target saya cuma Muwasir naik peringkat karena dia yang paling tinggi peringkatnya 40an, tapi ternyata ada yang lain yang tidak kita sangka-sangka,” kata Yenny Wahid, Senin (26/9/2022).

Capaian nomor lead pada kejuaraan dunia ini pun membuat Yenny Wahid berencana menempa atlet lead di luar negeri.

Sehingga, nantinya tak hanya nomor speed, nomor lead kedepannya juga bakal jadi andalan tim panjat tebing Indonesia pada ajang kejuaraan dunia.

“Harus (ikut piala dunia) lead tadinya kita memprioritaskan nomor speed saja sekarang sudah unggul seperti ini harus kita pupuk lagi, harus kita bina lagi,” kata Yenny.

“Saya memang merencanakan mengirim mereka training di luar, jadi bukan hanya bertanding tapi training agak panjang. Di negara eropa atau jepang, rencana kita atlet lead kita berangkatkan,”

“Ini sedang bicara dengan beberapa federasi salah satunya federasi Rusia. Ini out of the box, ini sedikit nyeleneh tapi saya rasa ini akan sangat baik kalau melatih di sana,” pungkasnya.