Tawanchai PK Saenchai Juara Dunia Usai Tumbangkan Petchmorakot Petchyindee

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPORE - Ajang tarung ONE Championship™ (ONE) kembali menggemparkan Singapore Indoor Stadium dengan sederet kartu pertandingan bertajuk ONE 161: Petchmorakot vs Tawanchai.

Kartu tersebut menampilkan dua laga semifinal ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix dan pertarungan perebutan gelar Juara Dunia ONE Featherweight Muay Thai.

ONE Championship bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk Juara Dunia ONE yang bergengsi untuk sang Juara Dunia.

Di laga utama, Tawanchai PK Saenchai bertarung melawan Petchmorakot Petchyindee selama lima ronde yang melelahkan untuk akhirnya memenangkan laga dengan keputusan bulat dan merebut gelar Juara Dunia ONE Featherweight Muay Thai.

Sesama superstar Thailand saling menunjukkan rasa hormat terhadap keterampilan dan kekuatan satu sama lain di awal laga, namun tak lama kemudian Tawanchai maju dengan sebuah pukulan tajam tajam, tendangan mengarah ke bawah yang keras, dan pukulan tangan kiri yang keras.

Tempo meningkat di ronde ketiga, dengan Tawanchai dan Petchmorakot yang sama-sama mengincar kemenangan KO. Di ronde keempat yang semakin memanas, Petchmorakot bangkit dan membuat penantangnya terhuyung-huyung melintasi Circle.

Tiga menit terakhir hampir berakhir, tetapi tendangan khas Tawanchai dan sebuah pukulan tangan kiri menjadi pembeda pada malam itu, mendorong para juri untuk menghadiahkannya sabuk juara.

Juara Dunia ONE Light Heavyweight Kickboxing Roman Kryklia membuat kerja cepat atas petarung veteran Brasil Guto Inocente dalam laga semifinal ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix. Kryklia sukses mendaratkan pukulan tangan kanan eksplosif di menit pembukaan yang menjatuhkan Inocente. Meskipun petarung Brasil itu menggagalkan delapan hitungan wasit, Kryklia melanjutkan serangannya dengan tendangan ke arah kepala yang mengakhiri pertandingan lebih awal. Kemenangan KO tersebut membuat sang superstar Ukraina meraih kemenangan ke-12 beruntun secara keseluruhan dan bonus sebesar US$50.000.

Dalam pertandingan semifinal lainnya, petarung Iran Iraj Azizpour mendominasi pendatang baru ONE Championship Bruno Chaves untuk mencapai Final Kejuaraan ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix. Azizpour terus menyerang Chaves sejak bel pembukaan, memberikan perlawanan kepada petarung Brasil itu di setiap kesempatan.

Meskipun Chaves mampu mengatasi badai serangan di awal, tekanan luar biasa Azizpour terbukti terlalu banyak untuk dapat di atasi, dan sukses membawa pulang kemenangan dengan keputusan bulat.