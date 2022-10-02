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Hasil MotoGP Thailand 2022, Miguel Oliveira Berjaya di Lintasan Basah, Marc Marquez ke-5
Hasil MotoGP Thailand 2022, pembalap KTM Miguel Oliveira keluar sebagai pemenang di Sirkuit Buriram, Thailand, Minggu (2/10/2022) sore.
Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Arif Fajar Nasucha
AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA
Hasil MotoGP Thailand 2022, pembalap KTM Miguel Oliveira keluar sebagai pemenang di Sirkuit Buriram, Thailand, Minggu (2/10/2022) sore. - Pembalap KTM Portugis Miguel Oliveira mengibarkan bendera Portugis setelah berlaga di Grand Prix MotoGP Portugis di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao pada 24 April 2022. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
TRIBUNNEWS.COM - Hasil MotoGP Thailand 2022, pembalap KTM Miguel Oliveira keluar sebagai pemenang di Sirkuit Buriram, Thailand, Minggu (2/10/2022) sore.
Miguel Oliveira menyelesaikan 25 putaran di atas Jack Miller (2), dan Francesco Bagnaia (3) di atas lintasan basah.
Persaingan antara Jack Miller dengan Miguel Oliveira untuk memperebutkan sempat terjadi dalam beberapa kesempatan.
Miguel Oliveira dengan kosistensinya di lintasan basah sukses mengulang kejayaan MotoGP Indonesia 2022 di Sirkuit Mandalika pada April lalu.
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Berikut hasil MotoGP Thailand 2022
2. Jack Miller
4. Johann Zarco
5. Marc Marquez
Sumber: TribunSolo.com
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Hasil MotoGP Thailand 2022
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Sirkuit Buriram
Jack Miller
Quartararo
Francesco Bagnaia
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