Live Streaming Livoli Divisi Utama 2022 Hari Ini, Mulai Pukul 14.00 WIB, Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Liga Voli Indonesia (Livoli) Divisi Utama 2022 hari ini, Selasa (11/10/2022).

Pertandingan babak reguler I akan dilangsungkan di GOR Tawangalun, Banyuwangi.

Seluruh laga Livoli Divisi Utama 2022 bakal disiarkan secara langsung oleh Moji TV dan live streaming Vidio.com.

Jadwal Livoli 2022 Babak Reguler di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur. (instagram @voligram)

Pertandingan Livoli hari ini menyajikan tiga laga.

Di laga perdana menyajikan pertandingan antara Bank Jatim vs Petrokimia pukul 14.00 WIB.

Pertandingan kedua, menghadirkan duel Vita Solo vs TNI AL pukul 16.00 WIB.

Terakhir, Samator akan ditantang Pasundan pukul 18.00 WIB.

Jadwal Livoli Divisi Utama 2022

Selasa, 11 Oktober 2022

14.00 WIB - Bank Jatim vs Petrokimia

16.00 WIB - Vita Solo vs TNI AL

18.00 WIB - Samator vs Pasundan

Link Live Streaming Livoli Divisi Utama 2022

Link di Sini

Link di Sini

(Tribunnews.com/Deivor)