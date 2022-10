Jon dan Ilham Dinyatakan Laik Tanding, Siap Bawa Pulang Gelar

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Jon Jon Jet dan Ilham Leoisa siap bertarung dan membawa pulang gelar juara WBC Asia Continental dalam gelaran Night of the Champions yang akan berlangsung di World Siam Stadium, Bangkok, Jumat (14/10/2022).

Kedua petinju dinyatakan laik tanding setelah menjalani pemeriksaan dan timbang badan resmi yang berlangsung di Hotel Ambassador, Bangkok, Kamis (13/10) lagi. Jon memiliki berat badan resmi 54,7 kilogram, sementara berat badan Ilham 66,4 kilogram.

Jon akan menghadapi Wicha untuk memperebutkan sabuk juara kelas bantam super WBC Asia Continental yang lowong. Petinju bernama asli Yohanes Mau Fatin ini mengatakan dirinya sangat optimis karena telah menjalani persiapan yang matang.

“Saya menjalani latihan keras di bawah pengawasan Coach David. Dia banyak memberikan ilmu dan sudut pandang baru, termasuk juga taktik untuk menghadapi petinju Thailand karena David sangat mengenal karakter petinju Thailand. Persiapan ini membuat saya yakin bisa merebut kemenangan dan membawa sabuk juara ke Indonesia,” ujar Jon usai timbang badan resmi.

Pertarungan ini menjadi laga kedua bagi Jon pada tahun ini, setelah meraih kemenangan angka atas petinju Thailand Surat Eaim Ong dalam pertarungan enam ronde, Juli lalu. Saat ini, petinju berusia 28 tahun ini menempati peringkat delapan kelas bantam super versi WBC Asia.

Ilham akan menjajal kemampuan mantan juara nasional Muaythai, Poramin Saengpak, dalam perebutan gelar juara kelas welter WBC Asia Continental. Selain berlatih bersama Dirgantara Boxing Camp, prajurit TNI-AU dengan pangkat prajurit kepala ini bergabung dalam pemusatan latihan bersama pelatih David John Treharne selama tiga pekan.

“Saya sudah siap dan optimis bisa meraih kemenangan. Soal menang angka atau KO, kita lihat nanti di atas ring. Jika ada kesempatan, saya akan berusaha untuk meraih kemenangan secepatnya,” katanya.

Gelaran Night of the Champions adalah gelaran kedua XBC Sportech pada tahun ini dan CEO XBC Sportech Urgyen Rinchen Sim mengatakan Night of the Champions akan menampilkan pertarungan yang seru.

“Ini adalah gelaran kedua kami dan pastinya tidak akan menjadi yang terakhir. Kami sudah merencanakan lebih banyak lagi event untuk tahun depan, bahkan hingga tahun 2024. Kami akan terus bekerja sama dengan mitra kami di mancanegara yang tentunya semua itu kami lakukan demi perkembangan tinju profesional Indonesia,” ujar Sim.

Gelaran Night of the Champions akan ditayangkan secara langsung melalui akun resmi XBC Sportech yang ada di platform OTT Vidio.com mulai pukul 19.30 WIB.