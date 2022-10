Ajang Baku Hantam Championship Jilid Kedua Bakal Digelar 29 Oktober 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang Baku Hantam Championship yang diprakarsai oleh Rudy 'Golden Boy' Agustian untuk kali keduanya bakal menyuguhkan pertarungan bebas yang berbeda dibandingkan dengan event tarung bebas yang selama ini digelar.

Kali ini, petarung petarung yang bakal tampil sudah melewati seleksi yang sangat ketat, diantaranya memiliki medsos dengan pengikut yang banyak.

"Sehingga nantinya bisa mendatangkan dukungan yang signifikan, dan diperkirakan ramai," ungkap Rudy Agustian, sang promotor ajang Baku Hantam Championship saat ditemui di Beat Up Camp Senayan yang ada di kawasan Patal Senayan, Jumat (14/10/2022).

Gelaran Baku Hantam Championship yang akan digelar pada tanggal 29 Oktober di Bengkel Space SCBD ini, para petarung yang akan tampil diantaranya tujuh kelas.

Petarung yang bakal tampil diantaranya, Jimmy vs Nelson dan David vs Sopiyan yang bakal bertarung di nomor 4 Men Tournament.

Kemudian ada pertarungan Pro Baku Hajar: Johan vs Ardi di Kelas 54 Kg serta Influencer Fight atara Yunus vs Farel di Kelas Special Rules 2 Ronde Baku Pukul dan 2 Ronde Baku Hajar.

Selain itu ada partai Vincent vs Michael yang bakal bertarung di nomor Pro Baku Hantam Heavy Weight. Serta laga Rizal vs Vicky di Pro Baku Hajar Father Weight.

Yang bakal tak kalah serunya adalah laga 3 on 3 yang bakal menampilkan tim dari Gajah Mada Martial Art (Palembang) vs Nelson Nainggolan Gym (Jakarta)

Pertarungan ini akan memberikan warna baru dalam industri fightshow di tanah air saat ini.

"Pertarungan three on three ini terinspirasi dari maraknya tawuran di tengah masyarakat. Saya berharap dengan diadakannya partai 3 on 3 ini bertujuan untuk mensosialisasikan tawuran yang bisa diselesaikan secara sportif di dalam oktagon," jelas Rudy.