Jadwal Livoli Divisi Utama 2022 Hari Ini: Popsivo Polwan vs TNI AU Mulai Pukul 13.45, Live Moji TV

Jadwal Livoli Divisi Utama 2022 hari ini, Popsivo Polwan vs TNI AU, Rabu (19/10/2022). - logo livoli terbaru

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Livoli Divisi Utama 2022 hari ini (Rabu (19/10/2022).

Berlangsung di GOR Sritex Arena, Solo, akan ada tiga pertandingan yang tersaji.

Satu di antarnya ada duel antara Popsivo Polwan vs TNI AU.

Keseruan dari gelaran Livoli Divisi Utama 2022 babak penyisihan II di Solo dapat disaksikan di Moji TV atau streaming Vidio.com.

Pertandingan hari ini Rabu (19/10/2022) menyuguhkan tiga laga.

Di laga pembuka akan menyuguhkan pertandingan dari tim putri antara Popsivo Polwan vs TNI AU pukul 14.00 WIB.

Kemudian di partai kedua mulai pukul 16.00 WIB ada duel seru antara Berlian Bank Jateng dan Indomaret.

Laga pamungkas menghadirkan pertarungan antara Ganevo vs TNI AU pada pukul 18.00 WIB.

Jadwal Livoli 2022 Putaran Reguler di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah. (instagram @voligram)

Jadwal Livoli Divisi Utama 2022 Babak Penyisihan II Solo

Rabu, 19 Oktober 2022

14.00 WIB - Popsivo Polwan vs TNI AU (Putri EE)

16.00 WIB - Berlian Bank Jateng vs Indomaret (Putra A)

18.00 WIB - Ganevo vs TNI AU (Putra A)

Link Streaming Livoli Divisi Utama

Jadwal Lengkap Livoli Divis Utama

Babak Penyisihan II - GOR Sritex Arena, Solo

Selasa, 18 Oktober 2022

14.00 WIB - Popsivo Polwan vs Wahana Express Group (Putri EE)

16.00 WIB - Kharisma vs TNI AU (Putri EE)

18.00 WIB - Berlian Bank Jateng vs Ganevo (Putra A)

Rabu, 19 Oktober 2022

14.00 WIB - Popsivo Polwan vs TNI AU (Putri EE)

16.00 WIB - Berlian Bank Jateng vs Indomaret (Putra A)

18.00 WIB - Ganevo vs TNI AU (Putra A)

Kamis, 20 Oktober 2022

14.00 WIB - TNI AU vs Wahana Express Group (Putri EE)

16.00 WIB - Popsivo Polwan vs Kharisma (Putri EE)

18.00 WIB - TNI AU vs Indomaret (Putra A)

Jumat, 21 Oktober 2022

14.00 WIB - Wahana Express Group vs Kharisma (Putri EE)

16.00 WIB - Indomaret vs Ganevo (Putra A)

18.00 WIB - Berlian Bank Jateng vs TNI AU (Putra A)

Sabtu, 22 Oktober 2022

16.00 WIB - Peringkat 3 vs Peringkat 4 (Putri EE)

18.00 WIB - Peringkat 1 vs Peringkat 2 (Putri EE)

Minggu, 23 Oktober 2022

16.00 WIB - Peringkat 3 vs Peringkat 4 (Putra A)

18.00 WIB - Peringkat 1 vs Peringkat 2 (Putra A)

(Tribunnews.com/Niken)