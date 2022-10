Tiga Alasan Menyaksikan ONE 162 dan ONE Fight Night 3 Akhir Pekan ini

Dok. One Champions

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ONE Championship kembali ke Malaysia lewat ONE 162 dan ONE Fight Night 3 yang tayang dari Axiata Arena pada Jumat (21/10) dan Sabtu pagi (22/10/2022).

Dua ajang ini menandai kembalinya ONE Championship ke Kuala Lumpur sejak Desember 2019. Lewat dua ajang ganda yang masing-masing tayang di waktu primetime Asia dan Amerika, akan ada empat laga perebutan gelar Juara Dunia dalam empat disiplin seni bela diri berbeda.

Di laga puncak ONE 162, Zhang Peimian akan menghadapi Jonathan di Bella demi memperebutkan gelar Juara Dunia perdana ONE Strawweight Kickboxing.

Sementara ONE Fight Night 3 menghadirkan laga perebutan gelar Juara Dunia MMA divisi Bantamweight antara John Lineker melawan Fabricio Andrade, gelar Juara Dunia ONE Lightweight Muay Thai antara Regian Eersel melawan Sinsamut Klinmee dan gelar Juara Dunia ONE Lightweight Submission Grappling antara Kade Ruotolo melawan Uali Kurzhev.

Sembari menantikan aksi seni bela diri spektakuler akhir pekan ini, simak tiga alasan mengapa wajib menyaksikan dua perhelatan ONE Championship ini.

Kembalinya Eko Roni Saputra

Eko Roni Saputra akan menghadapi Yodkaikaew Fairtex dalam laga MMA divisi flyweight. Ini akan menjadi penampilan kedelapan Eko di pentas global ONE Championship dengan catatan enam kemenangan beruntun.

Jika bisa kembali menang pada ronde pertama, maka rekornya pun terus terjaga dan semakin membuka peluang untuk menembus lima besar di kelasnya. Eko sejauh ini selalu bisa mengalahkan lawannya pada ronde pertama.

Sang lawan adalah petarung Muay Thai berbahaya yang ditakuti karena tendangan serta tinjunya. Sebelumnya, ia mengatakan jika Eko saat ini tak layak untuk menantang peringkat lima besar dan menganggap jika lawan-lawan yang pernah Eko kalahkan berada pada level rendahan.

Secara gaya tanding, Eko dan Yodkaikaew juga jauh berbeda. Eko adalah grappler dengan latar belakang panjang dalam gulat, sementara lawannya ahli dalam melayangkan tendangan, pukulan, serta serangan sikut dan lutut.

Menarik ditunggu bagaimana dua gaya bela diri dari kutub berbeda ini bertabrakan pada Jumat malam nanti.

Potensi Lawan Bagi Eko Roni Saputra

Sementara Eko berjuang untuk membuktikan kelayakan melawan atlet top divisinya, salah satu penghuni lima besar, Reece McLaren juga akan bertanding di ONE 162. Petarung asal Australia ini akan menghadapi Windson Ramos yang juga berniat merangsek ke eselon teratas.

McLaren telah lama bertengger di peringkat lima besar berkat sihir ajaib yang bisa membuat lawan menyerah lewat kunciannya. Dari total 15 kemenangan, sembilan diantaranya diraih lewat submission (lawan menyerah).