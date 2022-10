Jonathan Di Bella Raih Gelar Juara Dunia ONE Strawweight Kickboxing Usai Kalahkan Zhang Peimian

TRIUBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - ONE ChampionshipTM (ONE) kembali ke Axiata Arena di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tajuk ONE 162: Zhang Peimian vs Jonathan Di Bella.

Kartu yang menampilkan serangkaian pertarungan all-striking dan MMA untuk memperebutkan gelar Juara Dunia ONE Strawweight Kickboxing.

ONE Championship bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk Juara Dunia ONE yang bergengsi untuk sang Juara Dunia.



Pada laga utama, pendatang baru ONE Championship, Jonathan Di Bella mencetak kemenangan mutlak yang mengesankan atas petarung remaja nan fenomenal asal China, Zhang Peimian untuk merebut gelar Juara Dunia ONE Strawweight Kickboxing yang masih belum memiliki sang juara.

Di Bella keluar dari gerbang dengan menembak, memberi tekanan pada Zhang yang mundur menuju dinding Circle. Saat bintang Italia-Kanada yang tak terkalahkan itu terus menekan, 'Fighting Rooster' memilih untuk bertahan dan membalasnya dengan menyerang melalui serangkaian tendangan kaki.

Namun, Di Bella menyerang Zhang dengan kombinasi pukulan yang cepat dan kuat untuk membuat petarung China itu tetap dalam kendalinya.

Pertarungan berlangsung ketat menjelang ronde kelima dan terakhir, tetapi Di Bella menarik diri ketika ia meneruskan serangannya dengan tendangan mengarah ke kepala kiri yang dramatis dan membuat Zhang terjatuh ke kanvas.

Dengan pijakan dari petarung berusia 19 tahun yang telah goyah, Di Bella mencoba menutup pertunjukan lebih awal, namun pada akhirnya kedua petarung itu berhasil menyelesaikan pertandingan hingga bel terakhir.

Dalam laga pendukung utama, penantang peringkat lima kelas flyweight dan sabuk hitam BJJ Reece McLaren mempertunjukan penampilan mencolok melawan Windson Ramos, memperlihatkan sisi permainannya yang terus meningkat sejak ia mulai berlatih di bawah legenda Muay Thai John Wayne Parr.

Petarung berusia 31 tahun asal Australia itu menemukan sasaran untuk pukulan tangan kanannya yang lurus mengarah ke dagu Ramos, melukai petarung Brasil itu berulang kali dengan tembakan yang sama.

McLaren mendominasi pertukaran pukulan sepanjang pertandingan dan dengan Ramos yang tidak dapat membalasnya untuk memasuki bel ronde ketiga, petarung yang dijuluki "Lightning" itu sukses mengamankan kemenangan technical-KO.

Constantin Rusu mencatatkan kemenangan keduanya secara beruntun di dalam Circle, mengalahkan mantan penantang gelar Juara Dunia ONE Lightweight Kickboxing Islam Murtazaev.

Rusu gigih dengan serangannya, mendorong kecepatan melawan Murtazaev yang cenderung bertahan karena tidak bisa menemukan ritmenya.

Tekanan dan serangan tanpa henti dari petarung Moldova-Rusia itu cukup untuk membuatnya mendapat poin dari ketiga juri ketika ia berhasil mengalahkan Murtazaev dalam tiga ronde.

Penantang peringkat keempat divisi strawweight Gustavo Balart mengalahkan mantan Juara Dunia ONE Strawweight Alex Silva dalam pertarungan ketat tiga ronde catchweight.