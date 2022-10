ONE on Prime Video 3: Lineker vs Andrade Berakhir Dengan Kontroversi Di Pertengahan Ronde Ketiga

Lineker vs Andrade Berakhir Dengan Kontroversi Di Pertengahan Ronde Ketiga

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - ONE on Prime Video 3: Lineker vs Andrade menampilkan serangkaian pertarungan seru yang menyajikan tiga laga utama perebutan gelar Juara Dunia.

ONE Championship™ (ONE) kembali ke Axiata Arena di Kuala Lumpur, Malaysia dengan penuh gemuruh kemenangan dari aksi seni bela diri yang mendebarkan. Bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk Juara Dunia ONE yang bergengsi untuk sang Juara Dunia.

Pertarungan utama antara mantan Juara Dunia ONE Bantamweight John Lineker dan penantang peringkat #2 Fabricio Andrade berakhir dengan kontroversi di pertengahan ronde ketiga, setelah Andrade melakukan serangan lutut yang tidak disengaja ke pangkal paha Lineker.

Kedua rival sengit itu saling bertukar serangan sejak bel pembukaan dibunyikan, 'Wonder Boy' berusaha untuk mendominasi dengan pukulan jab tangan kanannya.

Lineker menemukan celah untuk mendaratkan pukulannya yang menggelegar dan membuat Andrade goyah di ronde kedua.

Namun, petarung yang lebih muda itu melakukan serangan dengan pukulan yang membuat kerusakan cukup besar pada Lineker dan menyebabkan luka pada mata kanan petarung veteran itu di penghujung ronde.

Di ronde ketiga, Andrade melanjutkan serangannya dengan lutut ke bagian tengah tubuh dan membuat Lineker terhuyung-huyung kesakitan.

'Wonder Boy' mencoba meneruskannya dengan serangan lutut lainnya, tetapi secara tidak sengaja mendarat di bawah garis pinggang.

Setelah melakukan pemulihan selama lima menit, Lineker tidak bisa lagi melanjutkan. Pertarungan tersebut akhirnya dinyatakan tanpa kontes (no contest) dan gelar Juara Dunia ONE Bantamweight sekarang masih kosong.

Dalam laga pendukung utama, Regian Eersel menjadi Juara Dunia dua cabang olahraga ONE, merebut gelar Juara Dunia ONE Lightweight Muay Thai perdana setelah tampil efisien melawan bintang Thailand Sinsamut Klinmee.

Aksi berlangsung sengit sepanjang lima ronde pertandingan, dengan kedua petarung itu saling melakukan aksi jual beli kombinasi serangan terbaik masing-masing. Sinsamut adalah permainan dari awal hingga akhir, memakai kerusakan Eersel di wajahnya dengan baik.

Tapi petarung Belanda-Suriname itu tampil terlalu baik dan tanpa celah, 'The Immortal' meningkatkan intensitas serangannya di ronde terakhir untuk meraih kemenangan dengan keputusan terpisah (split-decision).

Petarung remaja nan sensasional dengan keahlian Brazilian Jiu-Jitsu Kade Ruotolo merebut gelar Juara Dunia ONE Lightweight Submission Grappling perdana, mengalahkan Juara Dunia Sambo beberapa kali Uali Kurzhev melalui heel hook.

Ruotolo terus-menerus menyerang, tetapi begitu dia menjebak Kurzhev dalam situasi kuncian kaki, petarung Amerika itu memegang tumitnya dan menekan lutut untuk memaksa musuhnya menyerah. Ruotolo juga menerima bonus US$50.000 atas penampilannya.