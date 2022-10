Jadwal MotoGP 2022 Lengkap Jam Tayang Trans7: Cuma Nasib Sial yang Hentikan Bagnaia Jadi Juara Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Race di Valencia menjadi seri pamungkas alias agenda balapan terakhir MotoGP 2022.

Jadwal MotoGP Valencia 2022 bertajuk perburuan gelar juara dunia akan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Jumat (4/10/2022) hingga Minggu (6/10/2022).

Pertarungan Fabio Quartararo vs Francesco Bagnaia dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2022 dapat disaksikan live Trans7 maupun via streaming Vision Plus.

Pebalap Ducati Lenovo Italia Francesco Bagnaia mengambil sudut saat balapan motor MotoGP Malaysia Grand Prix di Sirkuit Internasional Sepang di Sepang pada 23 Oktober 2022. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) (AFP/MOHD RASFAN)

Jadwal MotoGP Valencia 2022

Jumat, 4 November 2022

Pukul 15.00 - 15.40 WIB - FP1 Moto3

Pukul 15.55 - 16.40 WIB - FP1 MotoGP

Pukul 16.55 - 17.35 WIB - FP1 Moto2

Pukul 19.15 - 19.55 WIB - FP2 Moto3

Pukul 20.10 - 20.55 WIB - FP2 MotoGP

Pukul 21.10 - 21.50 WIB - FP2 Moto2

Sabtu, 5 November 2022

Pukul 15.00 - 15.40 WIB - FP3 Moto3

Pukul 15.55 - 16.40 WIB - FP3 MotoGP