Kompetisi Basket Liga Mahasiswa 2022, The Swans Raih Gelar Juara Keempat Kali Buat UEU





Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Bakset Putri Universitas Esa Unggul (UEU) atau yang dikenal dengan The Swans, berhasil menyabet gelar juara Liga mahasiswa (LIMA) 2022.

Predikat juara itu didapatkan oleh The Swans setelah mengandaskan Unika Soegijapranata 53-36, pada laga final di GOR Rawamangun, Jakarta, Minggu (16/10/2022).

Kapten Tim The Swans, Valerie C. Fradela mengatakan gelar juara ini seperti mengulang sejarah manis The Swans UEU.

Seperti diketahui, Universitas Esa Unggul terakhir mengangkat trofi juara pada tahun 2018.

Valerie pun mengaku sangat bangga dengan hasil yang dicapai oleh ia dan rekan setimnya, meskipun di awal-awal pertandingan Tim The Swans belum memaksimalkan permainan karena masih beradaptasi dengan suasana di lapangan.

“Semua pemain UEU kasih yang terbaik. Energi dari bangku cadangan juga sangat bagus. Semuanya memberi kontribusi pada gelar juara ini, ini merupakan suatu kebanggan karena mampu menyumbangkan gelar di ajang yang sangat prestisius” kata Valerie.

Bagi Valerie pribadi, gelar juara ini sangat berarti, karena ajang ini diikuti kampus terbaik di cabang olahraga bola basket yang ada di Indonesia.

Masih menurut Valerie, prestasi ini menjadi bukti bahwa saat ini The Swans merupakan tim basket kampus terbaik yang ada di Indonesia.

Valerie dan rekannya pun berharap prestasi ini dapat kembali didapatkan oleh Tim The Swans baik dari perhelatan yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional.

“Ini tahun terakhir saya ikut LIMA. Pesan untuk junior Swans, semoga bisa terus kompak dan juara lagi tahun depan, dan kita sebagai Tim yang sudah juara harus mampu mempertahankan gelar juara lagi tahun depan,” harap Valerie.

Rektor Universitas Esa Unggul, Dr.Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU, mengucapkan selamat kepada Tim The Swans yang telah berhasil mendapatkan juara di Kejuaraan Liga Mahasiswa (LIMA).

Prestasi ini tentunya sangat membanggakan bagi Universitas Esa Unggul karena kejuaraan ini diikuti oleh sejumlah kampus terbaik di bidang basket yang ada di Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kepada tim The Swans, prestasi ini sungguh membanggakan karena Esa Unggul sudah empat kali meraih juara Liga Mahasiswa dan menjadikan Tim Basket UEU kampus dengan gelar terbanyak yang ada, mudah-mudahan prestasi ini dapat kembali didapatkan oleh Tim The Swans," terangnya.

Selain SWANS Basket Putri Esa Unggul meraih Juara di LIMA Basket Ball tahun 2022 ini, beberapa prestasi yang diraih diantaranya yakni dua pemain Swans meraih All Academy Player ( IPK tertinggi ) yaitu: Ni Made Hilda Meira (20200508067) Fikom Broadcasting : dengan IPK 3,91 dan Putri Leonita ( 20210502053) Fikom Public Relation : dengan IPK 3,91.

Selain itu 1 (satu ) Pemain Swans Basket Putra meraih ALL ACADEMY PLAYER ( IPK tertinggi ) yaitu: athan Faza Fauzan ( 20200501062) Fikom Marketing Komunikasi : dengan IPK 3,81.