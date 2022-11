Jadwal Lengkap IBL Indonesia Cup 2022: Berlangsung di GOR Sritex Arena Solo Mulai 4 November

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal IBL Indonesia Cup 2022 yang akan dimulai pada hari Jumat (4/11/2022).

Sebanyak 15 tim akan bertarung di IBL Indonesia Cup 2022 yang bakal berlangsung di GOR Sritex Arena, Solo.

Keseruan dari pertarungan 15 tim tersebut dapat disaksikan melalui akun Youtube IBL TV.

Jadwal IBL Indonesia Cup 2022

Jumat, 4 November 2022

Pukul 09.00-11.30 WIB: Bumi Borneo Pontianak vs Tangerang Hawks Basketball

Pukul 14.00-16.30 WIB: Pelita Jaya Bakries vs Rans PIK Basketball

Pukul 16.30-19.00 WIB: Bima Perkasa Jogja vs Bali United Basketball

Pukul 19.00-21.30 WIB: West Bandits Combiphar Solo vs Prawira Harum Bandung

Sabtu, 5 November 2022

Pukul 14.00-16.30 WIB: Dewa United vs Elang Pacific Caesar Surabaya

Pukul 16.30-19.00 WIB: NSH Mountain Gold Timika vs Satya Wacana Slatiga

Pukul 19.00-21.30 WIB: Satria Muda Pertamina Jakarta vs Amartha Hangtuah Jakarta

Minggu, 6 November 2022

Pukul 11.30-14.00 WIB: Bali United Basketball vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta

Pukul 14.00-16.30 WIB: Prawira Harum Bandung vs Bumi Borneo Pontianak

Pukul 16.30-19.00 WIB: Rans PIK Basketball vs Bima Perkasa Yogyakarta

Pukul 19.00-21.30 WIB: Tangerang Hawks Basketball vs West Bandits Combiphar Solo

Senin, 7 November 2022

Pukul 14.00-16.30 WIB: Elang Pacific Caesar Surabaya vs NSH Mountain Gold Timika

Pukul 16.30-19.00 WIB: Amartha Hangtuah vs Evos Thunder Bogor

Pukul 19.00-21.30 WIB: Satya Wacana Salatiga vs Dewa United

Selasa, 8 November 2022

Pukul 11.30-14.00 WIB: Bumi Borneo Pontianak vs West Bandits Combiphar Solo

Pukul 14.00-16.30 WIB: Bali United Basketball vs Rans PIK Basketball

Pukul 16.30-19.00 WIB: Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Bima Perkasa Yogyakarta

Pukul 19.00-21.30 WIB: Prawira Harum Bandung vs Tangerang Hawks Basketball