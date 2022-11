BNI BrightUp Cup 2022, Ajang Pemanasan Menuju Final Tur Dunia BWF

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk menggelar kompetisi bulutangkis.

Kompetisi yang bertajuk BNI BrightCup 2022 itu akan digelar pada 10-11 November mendatang di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat.

Turnamen ini juga sebagai ajang pemanasan menuju final tur dunia BWF 2022 yang akan berlangsung pada 14-18 Desember di Guangzhou, China.

Anthony Sinisuka Ginting (AFP/KAZUHIRO NOGI)

Kompetisi ini terdiri dari dua nomor yakni tunggal putra dan ganda putra, yang diikuti oleh pebulutangkis tanah air dan dari negara tetangga.

Di hari pertama kompetisi akan memainkan sektor tunggal putra sementara hari kedua giliran ganda putra yang beraksi.

Ketua Panitia Pelaksana, Armand Darmadji mengatakan, bahwa dasar mini turnamen ini diadakan adalah untuk memberikan simulasi yang menyerupai pertandingan asli untuk pemain-pemain Indonesia jelang BWF World Tour Finals 2022.

"Selama ini persiapan pertandingan kami selalu adakan di pelatnas PBSI termasuk simulasi yang tidak bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Lawannya pun antar rekan sesama pelatnas," ujar Armand.

"Dengan hadirnya BNI BrightUp Cup 2022 ini, kami mau menghadirkan simulasi yang mendekati pertandingan sungguhan dengan lawan dari luar negeri dan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara langsung," sambungnya.

Chico Aura Dwi Wardoyo (Dok. Humas PBSI)

Armand berharap, BNI BrightUp Cup 2022 mampu meningkatkan performa secara teknis maupun mental para pemain, baik pemain Indonesia maupun pemain asing yang diundang.

Tak lupa juga untuk memberikan hiburan bagi pencinta bulutangkis yang rindu menonton pertandingan kelas dunia.

"Kami berharap mini turnamen ini walau tetap dengan konsep sportainment tapi para pemain khususnya pemain Indonesia bisa meningkatkan level performa baik secara teknis maupun mental. Bagaimana mereka mengatasi pressure di lapangan dengan lawan yang negara tetangga yang penuh gengsi dan dukungan penonton secara langsung," harap Armand.

"Dan bagi para penonton semoga ini menjadi hiburan yang seru dan menyenangkan. Menonton pertandingan bulutangkis kelas dunia," lanjutnya.

Laga-laga ini bisa disaksikan secara langsung oleh para pencinta bulutangkis dengan membeli tiket pre-sale maupun saat di lokasi (on the spot).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Dok. PBSI)

Bagi yang ingin membeli tiket pre-sale, dengan harga Rp. 290.000/hari bisa melalui web pbsi.id mulai tanggal 4 November 2022 pukul 10.00 WIB. Sementara untuk penjualan tiket on the spot dijual dengan harga Rp. 405.000/hari.

"3000an tiket siap dijual dengan dua periode waktu yaitu pre-sale dan on the spot. Untuk pre-sale sudah bisa dibeli mulai besok di web pbsi.id dengan harga Rp. 290.000/hari. Untuk on the spot harganya Rp. 405.000/hari," jelas Armand.

Sekadar informasi, pebulutangkis yang akan berlaga di ajang ini sebagai berikut:

Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Tujuh pemain negara tetangga akan ikut ambil bagian di ajang ini adalah Ng Tze Yong, Leong Jun Hao, sang juara dunia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) dan Sitthikom Thammasin (Thailand).