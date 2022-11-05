Hylo Open 2022

Link Live Streaming dan Live Score Hasil Hylo Open 2022: Anthony Ginting Main Malam Ini

Berikut ini link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022, Anthony Ginting akan menghadapi Kidambi Srikanth

zoom-inlihat foto Link Live Streaming dan Live Score Hasil Hylo Open 2022: Anthony Ginting Main Malam Ini
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anthony Sinisuka Ginting usai melawan Lee Zii Zia pada babak 8 besar Indonesia Masters di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022). Link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022 bisa diakses dalam artikel ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022 bisa diakses dalam artikel ini.

Anthony Ginting menjadi salah satu wakil Indonesia yang akan tampil di babak semifinal Hylo Open 2022 hari ini, Sabtu (5/11/2022).

Berikut ini link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022.

Pebulu tangkis Tunggal Putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengembalikan kok kearah pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen pada babak Semifinal Indonesia Masters di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (11/6/2022). Pada pertandingan tersebut Anthony Ginting kalah dengan skor 15-21 dan 15-21. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anthony Sinisuka Ginting mengembalikan kok kearah pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen pada babak Semifinal Indonesia Masters di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (11/6/2022). Penampilan Anthony Ginting di semifinal Hylo Open 2022 bisa disaksikan melalui live streaming iNews Tv dan Live Score BWF. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Semifinal Hylo Open 2022 Malam Ini, 3 Wakil Indonsia Berjuang, Live iNews TV

Link Live Streaming

Link Live Streaming

Link Live Streaming

Link Live Score

Jadwal Hylo Open 2022

- Babak Semifinal, Sabtu (5/11/2022)

Tunggal Putra

Pukul 23.20 WIB* - Anthony Ginting vs Kidambi Srikanth (Match 6, Lapangan 1)

Tunggal Putri

Pukul 20.30 WIB - Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Match 1, Lapangan 2)

Ganda Campuran

Pukul 22.30 WIB* - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Thom Gicquel/Delphin Delrue (Match 4, Lapangan 2)

*Prakiraan jam main 

(Tribunnews.com/Guruh)

Sumber: TribunSolo.com
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