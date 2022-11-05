Hylo Open 2022
Link Live Streaming dan Live Score Hasil Hylo Open 2022: Anthony Ginting Main Malam Ini
Berikut ini link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022, Anthony Ginting akan menghadapi Kidambi Srikanth
TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022 bisa diakses dalam artikel ini.
Anthony Ginting menjadi salah satu wakil Indonesia yang akan tampil di babak semifinal Hylo Open 2022 hari ini, Sabtu (5/11/2022).
Berikut ini link live streaming dan live score hasil Hylo Open 2022.
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Jadwal Hylo Open 2022
- Babak Semifinal, Sabtu (5/11/2022)
Tunggal Putra
Pukul 23.20 WIB* - Anthony Ginting vs Kidambi Srikanth (Match 6, Lapangan 1)
Tunggal Putri
Pukul 20.30 WIB - Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Match 1, Lapangan 2)
Ganda Campuran
Pukul 22.30 WIB* - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Thom Gicquel/Delphin Delrue (Match 4, Lapangan 2)
*Prakiraan jam main
(Tribunnews.com/Guruh)