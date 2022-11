Sempat Terhalang Pandemi, Fun Run 5K di Kawasan Puncak Kembali Digelar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat terhenti karena pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, ajang lari rekreasi alias fun run kembali dihelat di daerah Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/11/20022).

Fun Run 5K ini adalah ajang rutin yang digelar oleh perusahaan properti, Agung Podomoro. Pada tahun ini, fun run 5K diadakan di kawasan Vimala Hills, Ciawi Bogor, Jawa Barat.

Be tema 'Booster Run: Maximizing Performance, Optimizing Result and We Are Still Building for Generation to Come', kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 karyawan seluruh unit bisnis Agung Podomoro, pendiri sekaligus inspirator Agung Podomoro, Trihatma Kusuma Haliman.

Trihatma yang mengawali acara lari di depan saat bendera start diangkat tepat pukul 06.30 WIB di lobby Pullman Ciawi Vimala Hills Resort.

Hal yang menarik, fun run dihelat di Vimala Hills yang memiliki pemandangan tiga pegunungan yakni Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, dan Gunung Geulis.

Assistant Vice President of Corporate Human Resources Agung Podomoro, Hidayat Bakri mengatakan, Fun Run ini dalam rangka merayakan kiprahnya selama 53 tahun membangun industri properti Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen dan konsistensi pihaknya dalam mendorong percepatan pemulihan.

“Di usianya yang semakin matang, Agung Podomoro akan terus berada didepan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti sebagai salah satu booster perekonomian Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan dari unit bisnis Agung Podomoro yang membuat acara hari ini berlangsung meriah dan luar biasa,” kata Hidayat, dikutip, Minggu (6/11/2022).

Hidayat menjelaskan, kegiatan Fun Run sebenarnya merupakan agenda rutin untuk merayakan ulang tahun perusahaan.

Namun pada tahun 2020 dan 2021, kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana akibat adanya pandemi Covid-19.

Tahun ini, sejalan dengan keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi dan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat, Fun Run kembali dilaksanakan.

“Sesuai dengan tema Fun Run 2022, kami ingin setiap karya Agung Podomoro dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa hingga ke generasi-generasi berikutnya. Kami juga percaya bahwa kebangkitan sektor properti akan menjadi kunci dalam percepatan pemulihan dan penguatan ekonomi nasional,” jelas Hidayat yang juga Ketua Panitia Fun Run 2022.

“Kami berharap Fun Run 2022 ini menjadikan keluarga besar Agung Podomoro semakin solid dan selalu optimis. Kebersamaan dan soliditas seluruh entitas di Agung Podomoro adalah energi yang luar biasa untuk menghadapi berbagai situasi yang dinamis di tahun-tahun mendatang,” kata Hidayat