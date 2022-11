Jadwal UFC 281: Israel Adesanya vs Alex Pereira, Michael Chandler vs Dustin Poirier, Live Mola TV

ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Israel Adesanya dan Alex Pereira Berhadapan di The Empire State Building pada 10 November 2022 di New York City jelang UFC 281. Jadwal UFC 281 akan mempertemukan Israel Adesanya vs Alex Pereira untuk memperebutkan gelar kelas menengah hingga Michael Chandler vs Dustin Poirier di kelas ringan.