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Jadwal WSBK Mandalika 2022 Hari Ini: Hasrat Toprak Razgatlioglu Ukir Momen Manis di Indonesia

Jadwal siaran langsung WSBK Mandalika 2022 akhir pekan ini live Trans7, Toprak Razgatlioglu bidik hattrick race 1 dan race 2 serta superpole race.

Penulis: Drajat Sugiri
zoom-inlihat foto Jadwal WSBK Mandalika 2022 Hari Ini: Hasrat Toprak Razgatlioglu Ukir Momen Manis di Indonesia
AFP/BAY ISMOYO
Jadwal WSBK Mandalika 2022 dimulai hari ini live Trans7 - Pembalap Kawasaki asal Inggris Jonathan Rea (kanan) dan pebalap Yamaha Turki Toprak? Razgatlioglu (tengah) bersaing dalam balapan pertama Kejuaraan Dunia Superbike di Sirkuit Internasional Mandalika di Kuta Mandalika, Lombok Tengah pada 21 November 2021. (BAY ISMOYO/AFP) 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal World Superbike (WSBK) 2022 seri Mandalika akan menggelar balapan mulai hari ini, Jumat (11/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022) di Pertamina Mandlalika International Circuit, Lombok, NTB.

Balapan WSBK Mandalika 2022 bertajuk perburuan gelar juara dunia dapat Anda saksikan live Trans7 maupun via live streaming Vision Plus.

Salah satu kandidat juara dunia WSBK 2022, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), memilih fokus menciptakan kenangan manis pada balapan di Indonesia kali ini.

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Jadwal WSBK Mandalika 2022

Jumat, 11 November 2022

Pukul 08.00-08.45 WIB FP1 World Supersport
Pukul 09.00-09.45 WIB FP1 World Superbike
Pukul 11.00-11.45 WIB FP2 World Supersport
Pukul 12.00-12.45 WIB FP2 World Superbike

Sabtu, 12 November 2022

Pukul 07.30-08.00 WIB: FP3 World Superbike
Pukul 08.55-09.15 WIB: Superpole (kualifikasi) World Supersport
Pukul 09.40-09.55 WIB: Superpole (kualifikasi) WorldSuperbike
Pukul 11.00 WIB: Race 1 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 1 World Superbike

Minggu, 13 November 2022

Pukul 09.30 WIB: Sprint Race World Superbike
Pukul 11.00 WIB: Race 2 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 2 World Superbike

Link Live Streaming

Trans7>>>

Vision Plus>>>

Toprak Bayar Lunas Kegagalan Musim Lalu

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Sumber: TribunSolo.com
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WSBK Mandalika 2022
Jadwal WSBK Mandalika 2022
Toprak Razgatlioglu
Sirkuit Mandalika
World Superbike Indonesia (WSBK)
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