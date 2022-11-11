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Jadwal WSBK Mandalika 2022 Hari Ini: Hasrat Toprak Razgatlioglu Ukir Momen Manis di Indonesia
Jadwal siaran langsung WSBK Mandalika 2022 akhir pekan ini live Trans7, Toprak Razgatlioglu bidik hattrick race 1 dan race 2 serta superpole race.
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Jadwal World Superbike (WSBK) 2022 seri Mandalika akan menggelar balapan mulai hari ini, Jumat (11/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022) di Pertamina Mandlalika International Circuit, Lombok, NTB.
Balapan WSBK Mandalika 2022 bertajuk perburuan gelar juara dunia dapat Anda saksikan live Trans7 maupun via live streaming Vision Plus.
Salah satu kandidat juara dunia WSBK 2022, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), memilih fokus menciptakan kenangan manis pada balapan di Indonesia kali ini.
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Jadwal WSBK Mandalika 2022
Jumat, 11 November 2022
Pukul 08.00-08.45 WIB FP1 World Supersport
Pukul 09.00-09.45 WIB FP1 World Superbike
Pukul 11.00-11.45 WIB FP2 World Supersport
Pukul 12.00-12.45 WIB FP2 World Superbike
Sabtu, 12 November 2022
Pukul 07.30-08.00 WIB: FP3 World Superbike
Pukul 08.55-09.15 WIB: Superpole (kualifikasi) World Supersport
Pukul 09.40-09.55 WIB: Superpole (kualifikasi) WorldSuperbike
Pukul 11.00 WIB: Race 1 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 1 World Superbike
Minggu, 13 November 2022
Pukul 09.30 WIB: Sprint Race World Superbike
Pukul 11.00 WIB: Race 2 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 2 World Superbike
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