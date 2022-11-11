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Jadwal WSBK Mandalika 2022 & Jam Tayang di Trans7: Peluang Bautista Juara di Indonesia
Simak Jadwal WSBK Mandalika 2022 untuk hari Sabtu (12/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022) bakal ada Race 1 & Race 2.
Penulis: Niken Thalia
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal WSBK Mandalika 2022 untuk hari Sabtu (12/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022).
Berlangsung di Sirkuit Mandalika race 1 untuk World Supersport dan World Superbike dimulai pada hari Sabtu (12/11/2022).
Kemudian untuk hari Minggu (13/11/2022) race 2 bakal digelar mulai pukul 11.00 WIB tayang di Trans7.
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Sabtu, 12 November 2022
Pukul 07.30-08.00 WIB: FP3 World Superbike
Pukul 08.55-09.15 WIB: Superpole (kualifikasi) World Supersport
Pukul 09.40-09.55 WIB: Superpole (kualifikasi) WorldSuperbike
Pukul 11.00 WIB: Race 1 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 1 World Superbike
Minggu, 13 November 2022
Pukul 09.30 WIB: Sprint Race World Superbike
Pukul 11.00 WIB: Race 2 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 2 World Superbike
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Potensi Ducati Raih Gelar Juara WSBK di Mandalika
Jelang race day WSBK Mandalika bakal ada potensi untuk pesta juara bagi Ducati.
Alvaro Bautista diambang juara saat beraksi di Sirkuit Mandalika, Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari Instagram @WorldSBK, ada dua skenario Bautista juara di Mandalika
Skenario pertama, Bautista juara jika dia finish di urutan pertama dan rivalnya, Toprak Razgatlıoglu finish di urutan ke-8 atau lebih buruk.
Lalu untuk skenario kedua, Bautista juara jika dia finish di urutan kedua namun Toprak di urutan ke-13 atau lebih buruk.
(Tribunnews.com/Niken)