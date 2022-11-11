WSBK

Jadwal WSBK Mandalika 2022 & Jam Tayang di Trans7: Peluang Bautista Juara di Indonesia

Simak Jadwal WSBK Mandalika 2022 untuk hari Sabtu (12/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022) bakal ada Race 1 & Race 2.

Penulis: Niken Thalia
zoom-inlihat foto Jadwal WSBK Mandalika 2022 & Jam Tayang di Trans7: Peluang Bautista Juara di Indonesia
Vincent Jannink / ANP / AFP
Jadwal WSBK Mandalika 2022 - Pembalap Ducati asal Spanyol, Alvaro Bautista bertanding dalam Kejuaraan Dunia Superbike di Sirkuit TT di Assen pada 24 April 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal WSBK Mandalika 2022 untuk hari Sabtu (12/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022).

Berlangsung di Sirkuit Mandalika race 1 untuk World Supersport dan World Superbike dimulai pada hari Sabtu (12/11/2022).

Kemudian untuk hari Minggu (13/11/2022) race 2 bakal digelar mulai pukul 11.00 WIB tayang di Trans7.

Baca juga: Habis Juara Dunia MotoGP Kini Giliran WSBK 2022, Pesta Ducati Lanjut di Mandalika

Jadwal WSBK Mandalika 2022

Sabtu, 12 November 2022

Pukul 07.30-08.00 WIB: FP3 World Superbike
Pukul 08.55-09.15 WIB: Superpole (kualifikasi) World Supersport
Pukul 09.40-09.55 WIB: Superpole (kualifikasi) WorldSuperbike
Pukul 11.00 WIB: Race 1 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 1 World Superbike

Minggu, 13 November 2022

Pukul 09.30 WIB: Sprint Race World Superbike
Pukul 11.00 WIB: Race 2 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 2 World Superbike

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Potensi Ducati Raih Gelar Juara WSBK di Mandalika

Jelang race day WSBK Mandalika bakal ada potensi untuk pesta juara bagi Ducati.

Alvaro Bautista diambang juara saat beraksi di Sirkuit Mandalika, Indonesia.

Sebagaimana dikutip dari Instagram @WorldSBK, ada dua skenario Bautista juara di Mandalika

Skenario pertama, Bautista juara jika dia finish di urutan pertama dan rivalnya, Toprak Razgatlıoglu finish di urutan ke-8 atau lebih buruk.

Lalu untuk skenario kedua, Bautista juara jika dia finish di urutan kedua namun Toprak di urutan ke-13 atau lebih buruk.

(Tribunnews.com/Niken)

Sumber: TribunSolo.com
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WSBK
Alvaro Bautista
Mandalika
Trans 7
sirkuit
Toprak Razgatlioglu
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