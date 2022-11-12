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Live Streaming UFC 281, Israel Adesanya vs Alex Pereira, Tonton di Mola TV Pukul 07.45 WIB

Link live streaming UFC 281 yang mempertemukan Israel Adesanya vs Alex Pereira bisa diakses dalam artikel ini.

zoom-inlihat foto Live Streaming UFC 281, Israel Adesanya vs Alex Pereira, Tonton di Mola TV Pukul 07.45 WIB
ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Israel Adesanya dan Alex Pereira Berhadapan di The Empire State Building pada 10 November 2022 di New York City jelang UFC 281. Link live streaming UFC 281 antara Israel Adesanya vs Alex Pereira di Mola TV bisa diakses dalam artikel ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran UFC 281 yang mengusung partai utama antara Israel Adesanya vs Alex Pereira akan dilaksanakan pada Minggu (13/11/2022) mulai 07.45 WIB dan bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Selain mengusung laga Israel Adesanya vs Alex Pereira, UFC 281 juga akan mempertandingkan antara Michael Chandler vs Dustin Poirier.

Berikut ini link live streaming UFC 281 beserta rincian duel yang akan digelar.

Israel Adesanya dan Alex Pereira Berhadapan di The Empire State Building pada 10 November 2022 di New York City jelang UFC 281.
Israel Adesanya dan Alex Pereira Berhadapan di The Empire State Building pada 10 November 2022 di New York City jelang UFC 281. Link live streaming UFC 281 antara Israel Adesanya vs Alex Pereira di Mola TV bisa diakses dalam artikel ini. (ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung UFC 281: Pemenang Michael Chandler vs Dustin Poirier Tatap Islam Makhachev

Link Live Streaming

Link

Card UFC 281

Minggu, 13 November 2022 mulai pukul 07.45 WIB

Main Card

Perebutan Gelar Kelas Menengah - Israel Adesanya (c) vs Alex Pereira

Perebutan Gelar Kelas Strawweight - Carla Esparza (c) vs Zhang Weili

Kelas Ringan - Michael Chandler vs Dustin Poirier

Kelas Bantam - Frankie Edgar vs Chris Gutierrez

Kelas Ringan - Dan Hooker vs Claudio Puelles

Undercard

Kelas Ringan - Renato Moicano s Brad Riddel

Kelas Berat Ringan - Dominick Reyes vs Ryan Spann

Kelas Terbang Wanita - Erin Blanchfield vs Molly McCann

Kelas Menengah - Andre Petroski vs Wellington Thurman

(Tribunnews.com/Guruh)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Ultimate Fighting Championship (UFC)
UFC
Live Streaming UFC 281
UFC 281
Jadwal Siaran Langsung UFC 281
Israel Adesanya vs Alex Pereira
Michael Chandler vs Dustin Poirier
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