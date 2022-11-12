UFC
Live Streaming UFC 281, Israel Adesanya vs Alex Pereira, Tonton di Mola TV Pukul 07.45 WIB
Link live streaming UFC 281 yang mempertemukan Israel Adesanya vs Alex Pereira bisa diakses dalam artikel ini.
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
TRIBUNNEWS.COM - Gelaran UFC 281 yang mengusung partai utama antara Israel Adesanya vs Alex Pereira akan dilaksanakan pada Minggu (13/11/2022) mulai 07.45 WIB dan bisa disaksikan via live streaming Mola TV.
Selain mengusung laga Israel Adesanya vs Alex Pereira, UFC 281 juga akan mempertandingkan antara Michael Chandler vs Dustin Poirier.
Berikut ini link live streaming UFC 281 beserta rincian duel yang akan digelar.
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Link Live Streaming
Card UFC 281
Minggu, 13 November 2022 mulai pukul 07.45 WIB
Main Card
Perebutan Gelar Kelas Menengah - Israel Adesanya (c) vs Alex Pereira
Perebutan Gelar Kelas Strawweight - Carla Esparza (c) vs Zhang Weili
Kelas Ringan - Michael Chandler vs Dustin Poirier
Kelas Bantam - Frankie Edgar vs Chris Gutierrez
Kelas Ringan - Dan Hooker vs Claudio Puelles
Undercard
Kelas Ringan - Renato Moicano s Brad Riddel
Kelas Berat Ringan - Dominick Reyes vs Ryan Spann
Kelas Terbang Wanita - Erin Blanchfield vs Molly McCann
Kelas Menengah - Andre Petroski vs Wellington Thurman
(Tribunnews.com/Guruh)