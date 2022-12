Terhenti karena Cuaca Buruk, Dua Pegolf Berbagi Tempat di Puncak Klasemen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - (1/12/2022) Pegolf Thailand Kosuke Hamamoto dan Neil Schietekat (Afrika Selatan) sama-sama mengukir skor 66 (enam-di bawah-par) untuk memimpin sementara klasemen (leaderboard) di putaran pembuka BNI Indonesian Masters presented by TNE hari ini.

Turnamen berhadiah US$1,5 juta ini tidak dapat menyelesaikan putaran pertama karena cuaca buruk yang terjadi pada pukul 14.29 WIB. Hamamoto yang bermain apik di Bangladesh dan finis di posisi runner up ini pekan lalu berhasil menguasai layout Royale Jakarta Golf Club dengan baik.

Pegolf berdarah Jepang dan Thailand ini bisa mencatat skor bogey free, dengan empat birdie di front (sembilan hole pertama) dan dua di back nine (sembilan hole kedua).

“Saya oke-oke saja soal tidak menang pekan lalu. Saya telah mengubah mental saya. Golf bukan segalanya dalam hidup saya. Finis di posisi kedua tidak mencerminkan siapa saya. Saya menjalani hidup dan mimpi saya,” kata Hamamoto, yang dalam BNI Indonesian Masters presented by TNE menggunakan jasa Camp, mantan kedi Jazz Janewattananond ketika meraih gelar juara Indonesian Masters 2019.

“Akhir-akhir ini saya berlatih dengan pelatih baru saya, Kris Assawapimonporn, yang juga melatih Atthaya Thitikul (pegolf wanita No. 3 Dunia). Saya punya kedi dan seperangkat set baru. Saya telah mengubah mental saya. Jadi banyak hal dan semuanya bekerja dengan baik. Saya hanya akan fokus pada apa yang saya perlu kerjakan,” tambah pegolf Thailand berusia 23 tahun ini.

Sementara itu, Schietekat, yang sedang berusaha untuk mempertahankan kartu Tour-nya, berhasil membukukan tujuh birdie dan satu bogey. Pegolf yang saat ini berada di posisi 72 Order of Merit Asian Tour butuh hasil yang sangat bagus pekan ini di Royale Jakarta Golf Club. Hasil tersebut bisa mengangkatnya ke posisi Top 60 agar kartu Tour-nya bisa terselamatkan.

“Ini tahun yang mengecewakan,” kata pegolf berusia 38 tahun ini. “Saya mendapatkan kartu di Q School 2020 dan ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya sudah terbiasa di Asia yang saya cintai, tetapi saya perlu pekan yang bagus untuk mempertahankan kartu saya. Saya mulai start yang bagus.”

Cuaca buruk yang disertai kilat menghentikan jadwal siang putaran pertama BNI Indonesian Masters presented by TNE pada pukul 14.29. Sempat dilanjutkan pada pukul 16.00, tetapi kemudian terhenti lagi karena kilat. Pertandingan akan dilanjutkan pada Jumat pagi pada pukul 6.15 WIB.

Dua Pemain Indonesia Cetak Skor di Bawah Par

Jadwal tee time pagi yang bisa selesai tepat waktu memberikan harapan bagi tuan rumah. Dua wakil Indonesia, Kevin C. Akbar dan Elki Kow, bisa bermain di bawah par (under-par). Kevin menjadi pegolf Indonesia yang mencetak skor terendah di antara para wakil tuan rumah dalam BNI Indonesian Masters presented by TNE.

Mencetak skor 69 (3-di bawah-par), Kevin yang baru berstatus pro pada 2019 ini bisa bertengger di posisi T11 dalam klasemen (leaderboard) sementara. Ini merupakan hasil terbaik pertama Kevin sepanjang tujuh kali kesempatannya bertanding di turnamen profesional bergengsi di Indonesia ini.

Menjalani putaran pertama di jadwal pagi, Kevin yang mulai bermain di tee hole 10 sempat membuka hole pertama dengan skor bogey. Namun, ia berhasil bangkit dengan birdie pertama di hole 12, yang disusul dengan empat birdie berikutnya. Sayang, keunggulan 4-under ini hanya bertahan 16 hole. Di hole 17, Kevin harus bogey lagi. Ia menutup putaran pertama BNI Indonesian Masters presented by TNE dengan skor 69.

“Hari ini mainnya solid sih. Ada kendala sedikit di driver. Kebetulan di back nine pakai 3 wood, nggak pakai driver. Ada beberapa hole yang susah dan harus pakai driver. Tapi masih cukup solid sih. Hari ini puttingnya nolong banget sih. Cukup oke bisa main 3-under,” kata pegolf berusia 24 tahun ini.

“Saya bermain enjoy saja. Sebelum turnamen saya bilang kepada Aqil (kedinya), kita anggap saja holiday. Karena hanya ada turnamen saja saya bisa izin (cuti) pada murid-murid (saya) untuk tidak ngajar dulu.

Sejak pandemi, saya menjadi lebih banyak berlatih dan sering konsultasi dengan pelatih. Beberapa bulan terakhir ini pukulan iron saya juga memang sedang bagus-bagusnya. Itu dari sisi teknis. Dari sini mental, mindset saya juga berubah. Dulu kalau main, maunya tampil bagus dan bagus. Sekarang cukup enjoy saja.”

Selain Kevin, Elki pun bisa membukukan skor di bawah-par. Mencetak skor 70 (2-under), Elki menempati T17 dalam klasemen (leaderboard) sementara. Ia berhasil mengulang keberhasilannya di putaran pertama Indonesian Masters 2019.

“Overall cukup baik, dari tee off sampai putting. Ada beberapa kesalahan di beberapa hole, tetapi masih bisa recover. Sisi positifnya, bisa cetak banyak birdie lebih banyak. Bisa banyak kesempatan untuk birdie. Tinggal menyelesaikannya saja,” kata Elki yang saat ini berusia 29 tahun ini.

Hasil Sementara Putaran Pertama BNI Indonesian Masters persented by TNE:

66 - Kosuke Hamamoto (THA), Neil Schietekat (RSA).

67 - Veer Ahlawat (IND).

68 - Bongsub Kim (KOR), Pawin Ingkhapradit (THA), Richard T. Lee (CAN), Miguel Tabuena (PHI).

69 - Kevin Akbar (INA), Chan Shih-chang (TPE), Phachara Khongwatmai (THA), Gaganjeet Bhullar (IND), Tanapat Pichaikool (THA).

70 - Lu Wei-chih (TPE), Tirawat Kaewsiribandit (THA), Mardan Mamat (SIN), Michael Tran (VNM), Poom Pattaropong (THA), Pavit Tangkamolprasert (THA), Elki Kow (INA), Kevin Phelan (IRL).

71 - Junghwan Lee (KOR), Jakraphan Premsirigorn (THA), Hanbyeol Kim (KOR), Ben Leong (MAS), Scott Vincent (ZIM), Ian Snyman (RSA), Bio Kim (KOR), S.S.P. Chawrasia (IND), Poom Saksansin (THA), Kwanchai Tannin (THA), Taehoon Ok (KOR), Sungho Lee (KOR).

72 - Natipong Srithong (THA), Rory Hie (INA), Trevor Simsby (USA), Angelo Que (PHI), Nicholas Fung (MAS), Travis Smyth (AUS), Kieran Vincent (ZIM).

73 - Wang Wei-hsuan (TPE), Aman Raj (IND), Yoseop Seo (KOR), Sihwan Kim (USA), Daniel Fox (AUS), Hung Chien-yao (TPE), Peter Gunawan (INA), Benita Kasiadi (INA).

74 - Kasidit Lepkurte (THA), Sungyeol Kwon (KOR), Siddikur Rahman (BAN), Rattanon Wannasrichan (THA), Gunn Charoenkul (THA), Koh Deng Shan (SIN), John Oda (USA), Ayoub Lguirati (MOR).

75 - Doyeob Mun (KOR), Justin Quiban (PHI), Khalin Joshi (IND).

76 - Russell Chrystie (ENG), George Gandranata (INA), Naoki Sekito (JPN), Atiruj Winaicharoenchai (THA), Bernd Wiesberger (AUT), Sebastian Crampton (USA), Indra Hermawan (INA).

77 - Nitithorn Thippong (THA), Kyongjun Moon (KOR), Rayhan Abdul Latief (am, INA).

78 - Bradley Taslim (INA), Fadhli Soetarso (INA).

79 - Derick Petersen (RSA).

80 - Sam Brazel (AUS).