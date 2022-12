Timnas Cricket Putri Indonesia TC Di India Siap Berlaga di Piala Dunia U 19 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas Cricket U 19 Putri Indonesia akan menjalani Trainning Camp (TC) di Kota Bangalore, India dalam rangka persiapan menuju Kejuaraan Cricket Piala Dunia U 19 Wanita Kategori T 20 yang akan digelar di Afrika Selatan, 14-19 Januari 2023.

Para Srikandi Indonesia yang diarsiteki pelatih asal Sri Lanka, Nuwan Shiroman ini bertolak 2 Desember 2022. Yang lebih menggembirakan Timnas U 19 Putri Indonesia selama menjalani TC hingga 29 Desember 2022 akan dibantu Trainer dan Physio dari India.

"Waktu pelaksanaan Piala Dunia U 19 Putri tinggal sebulan lagi. PP PCI berharap mereka bisa memanfaatkan waktu TC di India dalam upaya meningkatkan prestasi. Apalagi, Timnas Indonesia akan mendapatkan bantuan Trainner dan Physio dari India selama menjalani TC," kata Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI), Abhiram Singh Yadav, Sabtu (3/12/2022) malam.

Menurut Abhiram, cukup banyak manfaat Timnas U 19 Putri Indonesia menjalani TC di India. Selain mendapatkan program latihan bertaraf profesional serta lawan tanding yang kuat, katanya, pembentukan karakter dan mental para pemain Timnas U 19 Putri Indonesia sebelum berlaga di Piala Dunia.

Saat melepas keberangkatan, Abhiram Singh Yadav sempat bertanya tujuan Timnas Indonesia berangkat ke India yang langsung dijawab mereka serentak untuk membawa pulang trophy Piala Dunia.

"Kita doakan niat mulia ini dapat terwujud," ujar Abhiram.

Menurut Manager Timnas Cricket Putri Indonesia, Afie Fiermansyah, aspek kuncinya adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan pengalaman dalam cuaca yang berbeda.

"Perjalanan ke luar negeri akan memberikan situasi yang berbeda dan mereka perlu beradaptasi,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan TC di India ini, PP PCI bekerjasama dengan Sekolah Olahraga Bangalore yang menyiapkan fasilitas cricket dan dukungan infrastruktur olahraga terbaiknya. Selain itu, Sekolah Olahraga Bangalore akan menyediakan akomodasi, nutrisi, dan fasilitas latihan bagi para pemain Timnas Putri Indonesia.

Direktur Bangalore Sport Schools Dr. UV Sankar menjelaskan,

“Kami siap mendukung Tim Cricket Putri U 19 Indonesia untuk melakukan persiapan Piala Dunia. The Genesis of The Sports School yang menjadi lokasi TC adalah fasilitas satu atap untuk semua calon atlet. Kami percaya kamp yang berada di kampus kelas dunia ini akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa."

Usai di India, Timnas U 19 Putri Indonesia akan melanjutkan TC di Pretoria High Performance Center, Afrika Selatan selama sepekan pada Januari 2023. Bahkan, PP PCI telah menjadwalkan pertandingan pra-turnamen dengan Timnas U19 Putri Rwanda. University of Pretoria.

Sebelum menjalani TC, Timnas Putri Indonesia sempat menjalani serangkaian pertandingan di Bali. Pada laga tanding melawan tim Singapura yang mengunjungi Indonesia untuk seri Bilateral, Timnas U 19 Putri Indonesia mencuri 3 kemenangan dari total 3 pertandingan.

Hasil ini memang cukup menggembirakan. N

amun, Nuwan Shiroman menyebut masih banyak perbaikan yang harus dilakukan agar seuruh pemain bisa fit untuk menjalani kompetisi sesungguhnya.

“Saya senang dengan kemenangan di Bali, tetapi kami harus terus melakukan peningkatan demi peningkatan dalam segala aspek. Dan, saya yakin kami bisa lebih siap menghadapi pertandingan di Piala Dunia U 19 nanti,” ujarnya.